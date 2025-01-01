США готові визнати Крим російським у межах мирної угоди, - Bloomberg





Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, пише



Видання пише, що «потенційна поступка» є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне ухвалити угоду про припинення вогню. Це сталося після того, як він і держсекретар Марко Рубіо заявили, що Америка вийде з переговорного процесу щодо російсько-української війни, якщо «одна зі сторін буде все ускладнювати».



Джерела кажуть, що остаточне рішення з цього ще не ухвалене. Білий дім і Держдепартамент не відповіли на запит про коментарі. Представник США, знайомий з ходом переговорів, на запитання про можливість визнання Криму відмовився коментувати подробиці переговорів.



Видання наголошує, що міжнародна спільнота не визнає Крим російським і цим рішенням США ризикують підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення землі силою.



Bloomberg також писав, що під час зустрічі в Парижі представники США представили європейським союзникам свої пропозиції для завершення війни в Україні. За словами співрозмовників видання, США фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем росії.



Що казав Трамп про Крим



Ще 2018 року Трамп на саміті «Великої сімки» нібито сказав світовим лідерам, що «Крим — російський, бо всі там говорять російською».



Уже під час його другого терміну спеціальний представник американського президента Стів Віткофф сказав йому, що найшвидшим способом досягнення припинення вогню в Україні є передача росії низки українських регіонів. Зокрема, йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, повідомляло Reuters.



Позиція України



Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим, адже «ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму».



Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважав, що повернути Крим військовим шляхом можна. З півостровом це, мовляв, легше, ніж з окупованими територіями Донецької та Луганської областей.



Він пояснював, що зробити це можна, зруйнувавши комунікації з російського боку та здійснюючи тиск з боку материкової України: «І тоді все — Крим ізольований».



А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що Україна має план, як деокупувати Крим. За його словами, цей план є великою військовою таємницею, а втім, він запевнив, що намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.

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