У переддень Великодня планується обмін полоненими, – ЗМІ
Сьогодні, 03:41
Джерело видання Sky News повідомило, що 19 квітня планується обмін у форматі 246 на 246 між Росією та Україною.
Про це повідомляє "Українська правда", послаючись на Sky News.
За даними обізнаного джерела видання, обмін планується за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.
У ньому візьмуть участь по 246 полонених з кожної сторони, зокрема 46 поранених.
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Про це повідомляє "Українська правда", послаючись на Sky News.
За даними обізнаного джерела видання, обмін планується за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.
У ньому візьмуть участь по 246 полонених з кожної сторони, зокрема 46 поранених.
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