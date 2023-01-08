У переддень Великодня планується обмін полоненими, – ЗМІ

У переддень Великодня планується обмін полоненими, – ЗМІ
Джерело видання Sky News повідомило, що 19 квітня планується обмін у форматі 246 на 246 між Росією та Україною.

Про це повідомляє "Українська правда", послаючись на Sky News.

За даними обізнаного джерела видання, обмін планується за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

У ньому візьмуть участь по 246 полонених з кожної сторони, зокрема 46 поранених.

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Теги: Україна, війна, обмін полоненими
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