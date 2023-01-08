У переддень Великодня планується обмін полоненими, – ЗМІ





Про це повідомляє



За даними обізнаного джерела видання, обмін планується за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.



У ньому візьмуть участь по 246 полонених з кожної сторони, зокрема 46 поранених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Джерело видання Sky News повідомило, що 19 квітня планується обмін у форматі 246 на 246 між Росією та Україною.Про це повідомляє "Українська правда" , послаючись на Sky News.За даними обізнаного джерела видання, обмін планується за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.У ньому візьмуть участь по 246 полонених з кожної сторони, зокрема 46 поранених.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію