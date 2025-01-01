19 квітня на Волині: гортаючи календар

19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістка Надія Міщук, акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк (на фото) .

Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.

19 квітня іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 квітня віряни відзначають Велику суботу перед Світлим Христовим Воскресінням.

19 квітня в Україні і світі святкують День поезії і творчого мислення. Натхненне свято, яке було створене для вшанування людей з творчим мисленням. Вони здатні до нетипових рішень, бачать предмети і явища не так, як інші. Творчі люди часто є людьми мистецтва. Нерідко це поети чи письменники.

А ще 19 квітня День проліска. Ранні та ніжні провісники весни, які першими з'являються після того, як з ґрунт сходить сніг. Саме тому вони і приваблюють своїми тендітними пелюстками і свіжою зеленню. На теренах України перші проліски можна зустріти в березні, але у Великій Британії, звідки прийшло це свято, вони починають пробиватися на світ саме у середині квітня.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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