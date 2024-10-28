У сім'ї з Волині згорів будинок, без даху над головою лишилося 5 людей

У сім'ї з Волині згорів будинок, без даху над головою лишилося 5 людей
У передсвяткові дні прийшла біда у сім’ю Гричаїв із Хмелівки Зимнівської громади. У неділю близько 17-ї години через коротке замикання електромережі зайнявся їхній будинок.

Вогонь швидко охопив будівлю, спопеливши усі речі й нажите роками майно, - повідомляє газета "Слово правди".

Ліквідовували загоряння рятувальники з міста Володимира та місцева пожежна охорона Бубнова. На місці сімейного житла, на жаль, лишилося згарище. Мешканці, які постраждали від цієї пожежі, потребують підтримки. Про це сповістила у соцмережах староста села Хмелівка Тамара Волинець, закликавши небайдужих приносити одяг, побутову техніку, речі першої необхідності.

Як повідомила нам у коментарі Тамара Максимівна, за кілька днів відгукнулося чимало людей і навіть благодійні фонди, тож найпотрібнішим родина з п’яти осіб (батьки та троє повнолітніх синів) уже забезпечені. Але у них немає найголовнішого – дому. Місце, де колись стояв будинок, уже розчистили, бо житло не підлягало ремонту. Сім’я зводитиме нову оселю. А для цього, найперше, потрібні кошти.

Тож давайте долучимося до підтримки наших земляків, перерахувавши кошти на картку Павла Гричая 5167803274961635.

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Теги: Волинь, пожежа, Володимир, допомога
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