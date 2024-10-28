У сім'ї з Волині згорів будинок, без даху над головою лишилося 5 людей





Вогонь швидко охопив будівлю, спопеливши усі речі й нажите роками майно, - повідомляє газета



Ліквідовували загоряння рятувальники з міста Володимира та місцева пожежна охорона Бубнова. На місці сімейного житла, на жаль, лишилося згарище. Мешканці, які постраждали від цієї пожежі, потребують підтримки. Про це сповістила у соцмережах староста села Хмелівка Тамара Волинець, закликавши небайдужих приносити одяг, побутову техніку, речі першої необхідності.



Як повідомила нам у коментарі Тамара Максимівна, за кілька днів відгукнулося чимало людей і навіть благодійні фонди, тож найпотрібнішим родина з п’яти осіб (батьки та троє повнолітніх синів) уже забезпечені. Але у них немає найголовнішого – дому. Місце, де колись стояв будинок, уже розчистили, бо житло не підлягало ремонту. Сім’я зводитиме нову оселю. А для цього, найперше, потрібні кошти.



Тож давайте долучимося до підтримки наших земляків, перерахувавши кошти на картку Павла Гричая 5167803274961635.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У передсвяткові дні прийшла біда у сім’ю Гричаїв із Хмелівки Зимнівської громади. У неділю близько 17-ї години через коротке замикання електромережі зайнявся їхній будинок.Вогонь швидко охопив будівлю, спопеливши усі речі й нажите роками майно, - повідомляє газета "Слово правди" Ліквідовували загоряння рятувальники з міста Володимира та місцева пожежна охорона Бубнова. На місці сімейного житла, на жаль, лишилося згарище. Мешканці, які постраждали від цієї пожежі, потребують підтримки. Про це сповістила у соцмережах староста села Хмелівка, закликавши небайдужих приносити одяг, побутову техніку, речі першої необхідності.Як повідомила нам у коментарі Тамара Максимівна, за кілька днів відгукнулося чимало людей і навіть благодійні фонди, тож найпотрібнішим родина з п’яти осіб (батьки та троє повнолітніх синів) уже забезпечені. Але у них немає найголовнішого – дому. Місце, де колись стояв будинок, уже розчистили, бо житло не підлягало ремонту. Сім’я зводитиме нову оселю. А для цього, найперше, потрібні кошти.Тож давайте долучимося до підтримки наших земляків, перерахувавши кошти на картку5167803274961635.

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