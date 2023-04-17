Волинянка майже 70 років випікає паску за прадавнім родинним рецептом. ВІДЕО

Волинянка майже 70 років випікає паску за прадавнім родинним рецептом. ВІДЕО
Майже 70 років випікає паски у печі за прадавнім родинним рецептом 88-річна Ніна Бондарчук із села Котів Луцького району.

Про це повідомляє Суспільне.

Господиня розповіла: вперше великодній хліб приготувала у 19 років, коли вийшла заміж. Відтоді волинянка прикрашає паски візерунками з прісного тіста та посипає кольоровим цукром.

У день, коли готує паски, жінка встає на світанку та з молитвою береться до справи. Спочатку робить опару, у яку потім додає дріжджі, цукор, борошно, олію, сіль та родзинки. Поки тісто сходить, розтоплює піч, у яку кладе торішнє свячене зілля.


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Теги: Волинь, Україна, традиції, Великдень, паска, рецепт
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