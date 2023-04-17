Волинянка майже 70 років випікає паску за прадавнім родинним рецептом. ВІДЕО

Ніна Бондарчук із села Котів Луцького району.



Про це повідомляє



Господиня розповіла: вперше великодній хліб приготувала у 19 років, коли вийшла заміж. Відтоді волинянка прикрашає паски візерунками з прісного тіста та посипає кольоровим цукром.



У день, коли готує паски, жінка встає на світанку та з молитвою береться до справи. Спочатку робить опару, у яку потім додає дріжджі, цукор, борошно, олію, сіль та родзинки. Поки тісто сходить, розтоплює піч, у яку кладе торішнє свячене зілля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 70 років випікає паски у печі за прадавнім родинним рецептом 88-річнаіз села Котів Луцького району.Про це повідомляє Суспільне. Господиня розповіла: вперше великодній хліб приготувала у 19 років, коли вийшла заміж. Відтоді волинянка прикрашає паски візерунками з прісного тіста та посипає кольоровим цукром.У день, коли готує паски, жінка встає на світанку та з молитвою береться до справи. Спочатку робить опару, у яку потім додає дріжджі, цукор, борошно, олію, сіль та родзинки. Поки тісто сходить, розтоплює піч, у яку кладе торішнє свячене зілля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію