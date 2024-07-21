У Києві група підлітків побила військового. ВІДЕО

У Києві група підлітків побила військового. ВІДЕО
У Києві біля станції метро "Гідропарк" сталася масова бійка. Група підлітків напала на військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

За даними правоохоронців, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Підлітки повалили військового на землю і почали бити руками та ногами.


"Поліцейські затримали двох нападників Це - 17-річні місцеві жителі, правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників", - додали в поліції.



Також там уточнили, що лікарі надають необхідну допомогу постраждалому чоловікові. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом).

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Теги: Україна, війна, побиття, Київ
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