Волинь співпрацюватиме з французьким Сент-Етьєном

Волинь співпрацюватиме з французьким Сент-Етьєном
Волинська обласна державна адміністрація продовжує активну роботу над розширенням міжнародної співпраці. У квітні 2025 року було ініційовано встановлення міжрегіонального партнерства з містом Сент-Етьєн (Французька Республіка).

Про це повідомляють на сайті Волинської ОВА.

У цьому контексті відбулася онлайн-зустріч заступника голови Волинської ОДА Дениса Денищенка з представниками французького міста-партнера. Сторони обговорили бачення потенційної співпраці, можливі формати взаємодії, в тому числі – підписання угоди про міжрегіональну співпрацю та організацію ознайомчих візитів.

Волинська ОДА щиро дякує колегам із Франції за відкритість, конструктивність і готовність до партнерства, яке може стати прикладом єдності, солідарності та спільного прагнення до розвитку.

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Теги: Волинь, Волинська ОВА, партнерство, Сент-Етьєн
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