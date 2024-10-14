Волинь співпрацюватиме з французьким Сент-Етьєном
Сьогодні, 01:15
Волинська обласна державна адміністрація продовжує активну роботу над розширенням міжнародної співпраці. У квітні 2025 року було ініційовано встановлення міжрегіонального партнерства з містом Сент-Етьєн (Французька Республіка).
Про це повідомляють на сайті Волинської ОВА.
У цьому контексті відбулася онлайн-зустріч заступника голови Волинської ОДА Дениса Денищенка з представниками французького міста-партнера. Сторони обговорили бачення потенційної співпраці, можливі формати взаємодії, в тому числі – підписання угоди про міжрегіональну співпрацю та організацію ознайомчих візитів.
Волинська ОДА щиро дякує колегам із Франції за відкритість, конструктивність і готовність до партнерства, яке може стати прикладом єдності, солідарності та спільного прагнення до розвитку.
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Про це повідомляють на сайті Волинської ОВА.
У цьому контексті відбулася онлайн-зустріч заступника голови Волинської ОДА Дениса Денищенка з представниками французького міста-партнера. Сторони обговорили бачення потенційної співпраці, можливі формати взаємодії, в тому числі – підписання угоди про міжрегіональну співпрацю та організацію ознайомчих візитів.
Волинська ОДА щиро дякує колегам із Франції за відкритість, конструктивність і готовність до партнерства, яке може стати прикладом єдності, солідарності та спільного прагнення до розвитку.
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