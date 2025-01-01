Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку

Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку
Минулої доби рятувальники ліквідували 13 займань на відкритих територіях на загальній площі понад 34 гектари. Горіла суха трава, чагарники, очерет.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Пік займань - з 17-ї години і аж до пізнього вечора.

Найбільше пожеж зафіксовано у Ковельському і Луцькому районах.

Зокрема у с. Дубечне на Ковельщині полум'я перекинулося із сухої трави і чагарників на хата-пустку.

Поблизу с. Домашів Ківерцівської громади горіла суха трава, чагарники й самосів на площі близько 20 гектарів, а біля с. Одеради Луцького району невідомі особи підпалили сухостій поблизу кладовища.
Займання ліквідовані, потерпілих немає.

На місцях працювали рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних команд.

Причина пожеж – необережність громадян з вогнем.
Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку
Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку
Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку
Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку
Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку

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Теги: пожежа, Волинь
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