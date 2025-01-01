Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку
Сьогодні, 12:02
Минулої доби рятувальники ліквідували 13 займань на відкритих територіях на загальній площі понад 34 гектари. Горіла суха трава, чагарники, очерет.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пік займань - з 17-ї години і аж до пізнього вечора.
Найбільше пожеж зафіксовано у Ковельському і Луцькому районах.
Зокрема у с. Дубечне на Ковельщині полум'я перекинулося із сухої трави і чагарників на хата-пустку.
Поблизу с. Домашів Ківерцівської громади горіла суха трава, чагарники й самосів на площі близько 20 гектарів, а біля с. Одеради Луцького району невідомі особи підпалили сухостій поблизу кладовища.
Займання ліквідовані, потерпілих немає.
На місцях працювали рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних команд.
Причина пожеж – необережність громадян з вогнем.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пік займань - з 17-ї години і аж до пізнього вечора.
Найбільше пожеж зафіксовано у Ковельському і Луцькому районах.
Зокрема у с. Дубечне на Ковельщині полум'я перекинулося із сухої трави і чагарників на хата-пустку.
Поблизу с. Домашів Ківерцівської громади горіла суха трава, чагарники й самосів на площі близько 20 гектарів, а біля с. Одеради Луцького району невідомі особи підпалили сухостій поблизу кладовища.
Займання ліквідовані, потерпілих немає.
На місцях працювали рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних команд.
Причина пожеж – необережність громадян з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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