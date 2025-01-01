Пожежі на Волині: полум'я перекинулося із сухої трави на хата-пустку





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пік займань - з 17-ї години і аж до пізнього вечора.



Найбільше пожеж зафіксовано у Ковельському і Луцькому районах.



Зокрема у с. Дубечне на Ковельщині полум'я перекинулося із сухої трави і чагарників на хата-пустку.



Поблизу с. Домашів Ківерцівської громади горіла суха трава, чагарники й самосів на площі близько 20 гектарів, а біля с. Одеради Луцького району невідомі особи підпалили сухостій поблизу кладовища.

Займання ліквідовані, потерпілих немає.



На місцях працювали рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних команд.



Причина пожеж – необережність громадян з вогнем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували 13 займань на відкритих територіях на загальній площі понад 34 гектари. Горіла суха трава, чагарники, очерет.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пік займань - з 17-ї години і аж до пізнього вечора.Найбільше пожеж зафіксовано у Ковельському і Луцькому районах.Зокрема у с. Дубечне на Ковельщині полум'я перекинулося із сухої трави і чагарників на хата-пустку.Поблизу с. Домашів Ківерцівської громади горіла суха трава, чагарники й самосів на площі близько 20 гектарів, а біля с. Одеради Луцького району невідомі особи підпалили сухостій поблизу кладовища.Займання ліквідовані, потерпілих немає.На місцях працювали рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних команд.Причина пожеж – необережність громадян з вогнем.

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