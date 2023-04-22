Побиття військового в Києві: чотирьом підліткам готують підозру

Побиття військового в Києві: чотирьом підліткам готують підозру
Поліціянти затримали ще двох хлопців віком 15 та 17 років, які, за даними слідства, причетні до нападу на військового в Києві.

Про це повідомляє поліція Києва, пише Громадське.

Загалом правоохоронці у цій справі затримали чотирьох молодиків віком від 15 до 17 років. Усі вони — кияни.

У поліції зазначили, що їм готується підозра за хуліганство (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). За вчинення правопорушення за цією статтею передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, за даними поліції, 19 квітня група хлопців спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками й ногами. Двох 17-річних хлопців поліціянти затримали одразу на місці.

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Теги: військовий, побиття
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