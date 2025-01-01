Допомога під загрозою: у Трампа не планують нових постачань зброї Україні, - NYT

Дональда Трампа не обговорюють продовження постачань зброї Україні. Допомога, яка була схвалена раніше, закінчується.



Про це повідомляє



За словами прихильників України в Конгресі, у Білому домі чи на Капітолійському пагорбі практично не ведуться серйозні дискусії щодо наступного пакета зброї для України. За також, як зазначають співрозмовники видання, допомога для України, яка була ухвалена в останні місяці президентства Джо Байдена, закінчується.



Європейські чиновники говорять, що вони навіть не отримали запевнень, що США продовжуватимуть обмін розвідувальними даними щодо України. Це ключове питання для українських військових, оскільки розвіддані потрібні, щоб завдавати ударів по російських силах та інфраструктурі.



Як пише NYT, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, зазвичай це стосується того, що він отримує, а не того, що він планує дати.



Переговори щодо війни в Україні



Після повернення до Білого дому Дональд Трамп взявся за переговорний процес щодо врегулювання війни РФ проти України. У Саудівській Аравії пройшли два раунди переговорів України і США, а також Вашингтона і Москви.



Після обговорень Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Втім, Москва продовжує атаки на енергетику України. Так, цього тижня РФ атакувала виробничий майданчик ДТЕК у Дніпропетровській області.



Днями Трамп висунув російському диктатору путіну ультиматум щодо всеосяжного припинення вогню і заявив, що чекає відповідь від Росії вже цього тижня.



Також держсекретар США Марко Рубіо пригрозив, що США можуть вийти з переговорів, якщо не буде помітно прогресу.

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