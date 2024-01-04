Двоє волинян повернулися додому з російського полону
19 квітня, 21:30
Гарна новина напередодні Великодня. Ще 277 українських воїнів повернулися додому з російського полону.
Серед них волиняни - Олександр Самрук зі Скулина Ковельського району та Василь Ковалюк з Луцька.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Вітаємо Захисників на рідній землі.
Загалом, як повідомив Президент України Володимир Зеленський, з полону звільнили воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину", - зазначив голова Волинської ОВА.
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Серед них волиняни - Олександр Самрук зі Скулина Ковельського району та Василь Ковалюк з Луцька.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Вітаємо Захисників на рідній землі.
Загалом, як повідомив Президент України Володимир Зеленський, з полону звільнили воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину", - зазначив голова Волинської ОВА.
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