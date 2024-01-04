Двоє волинян повернулися додому з російського полону





Серед них волиняни - Олександр Самрук зі Скулина Ковельського району та Василь Ковалюк з Луцька.



Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.



"Вітаємо Захисників на рідній землі.



Загалом, як повідомив Президент України Володимир Зеленський, з полону звільнили воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину", - зазначив голова Волинської ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гарна новина напередодні Великодня. Ще 277 українських воїнів повернулися додому з російського полону.Серед них волиняни -зі Скулина Ковельського району таз Луцька.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Вітаємо Захисників на рідній землі.Загалом, як повідомив Президент України Володимир Зеленський, з полону звільнили воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину", - зазначив голова Волинської ОВА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію