Курс валют на 20 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 20 квітня. Перед вихідними валюта зросла у ціні. Долар додав 17 коп., євро - 18 коп., а злотий - 10 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,38
Курс євро
1 євро — 47,00
Курс злотого
1 польський злотий — 10,89
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Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,38
Курс євро
1 євро — 47,00
Курс злотого
1 польський злотий — 10,89
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