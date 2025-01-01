Курс валют на 20 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,38



Курс євро

1 євро — 47,00



Курс злотого

1 польський злотий — 10,89

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 20 квітня. Перед вихідними валюта зросла у ціні. Долар додав 17 коп., євро - 18 коп., а злотий - 10 коп.Про це повідомили в НБУ.Курс долара1 долар США — 41,38Курс євро1 євро — 47,00Курс злотого1 польський злотий — 10,89

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