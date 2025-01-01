Благодатний вогонь прибув в Україну: святиня прямує з Волині до Києва
Сьогодні, 12:24
Благодатний вогонь прибув в Україну напередодні Великодня. Його першими зустріли прикордонники на Волині.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
У ніч на Великдень Благодатний вогонь прибув до України через міжнародний пункт пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею.
Святиню, яка традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні Пасхи, першими зустріли прикордонники Волинського загону.
Вогонь було доставлено з Варшави, а українські прикордонники забезпечили його оперативне та безпечне перетинання державного кордону.
Зі Львівщини Благодатний вогонь вирушив до Києва, звідки буде розподілений по всіх регіонах України - до храмів, монастирів та парафій.
В Україні Великдень проходить в умовах війни, тому у регіонах діє комендантська година. Поліція посилить заходи безпеки на великодні свята, можливі перевірки громадян.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
У ніч на Великдень Благодатний вогонь прибув до України через міжнародний пункт пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею.
Святиню, яка традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні Пасхи, першими зустріли прикордонники Волинського загону.
Вогонь було доставлено з Варшави, а українські прикордонники забезпечили його оперативне та безпечне перетинання державного кордону.
Зі Львівщини Благодатний вогонь вирушив до Києва, звідки буде розподілений по всіх регіонах України - до храмів, монастирів та парафій.
В Україні Великдень проходить в умовах війни, тому у регіонах діє комендантська година. Поліція посилить заходи безпеки на великодні свята, можливі перевірки громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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