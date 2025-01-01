Благодатний вогонь прибув в Україну: святиня прямує з Волині до Києва

Благодатний вогонь прибув в Україну напередодні Великодня. Його першими зустріли прикордонники на Волині.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.У ніч на Великдень Благодатний вогонь прибув до України через міжнародний пункт пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею.Святиню, яка традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні Пасхи, першими зустріли прикордонники Волинського загону.Вогонь було доставлено з Варшави, а українські прикордонники забезпечили його оперативне та безпечне перетинання державного кордону.Зі Львівщини Благодатний вогонь вирушив до Києва, звідки буде розподілений по всіх регіонах України - до храмів, монастирів та парафій.В Україні Великдень проходить в умовах війни, тому у регіонах діє комендантська година. Поліція посилить заходи безпеки на великодні свята, можливі перевірки громадян.