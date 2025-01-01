Бенгальські вогні, брелки, алкоголь: митрополит Михаїл про те, що дивного кладуть до великоднього кошика

Михаїл розповів у програмі «Прайм-тайм» із Євгеном Мікояном на телеканалі



«Напевно все, на що ми не читаємо молитви. Зустрічаєш бенгальські вогні, люди кладуть собі пустушки, кладуть якісь іграшки, іконки... Я навіть не пригадаю, я просто перестав дивуватися і тому навіть не фіксую тепер, що там може лежати. Все, на що фантазія людська.... Брелки від автомобіля, ключі від автомобіля... Все, на що вони хотять прикликати Боже благословення кладуть, а ми не забороняємо», – зауважив митрополит.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополит Луцький і Волинськийрозповів у програмі «Прайм-тайм» ізна телеканалі «Конкурент TV» про те, що дивного йому довелося бачити у великодніх кошиках волинян.«Напевно все, на що ми не читаємо молитви. Зустрічаєш бенгальські вогні, люди кладуть собі пустушки, кладуть якісь іграшки, іконки... Я навіть не пригадаю, я просто перестав дивуватися і тому навіть не фіксую тепер, що там може лежати. Все, на що фантазія людська.... Брелки від автомобіля, ключі від автомобіля... Все, на що вони хотять прикликати Боже благословення кладуть, а ми не забороняємо», – зауважив митрополит.

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