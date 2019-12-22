На благодійному Великодньому ярмарку в Ковелі зібрано 177 тисяч гривень для військових

На благодійному Великодньому ярмарку в Ковелі зібрано 177 тисяч гривень для військових
На Великодньому ярмарку, який відбувся в центрі Ковеля, вдалося зібрати 177 тисяч 450 гривень.

Цей захід організували та провели колективи освітніх закладів і позашкільних організацій разом із дітьми та батьками, повідомляє Шацький край.

Цьогорічний ярмарок викликав значний інтерес у відвідувачів, пропонуючи традиційні товари для Пасхи — випічку, сувеніри та декорації.

Усі зібрані кошти будуть передані для підтримки наших воїнів, висловлюючи вдячність та бажання допомогти.

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Теги: ярмарок, ковель
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