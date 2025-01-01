Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 21 квітня

Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°, в Луцьку вночі 9-11°, вдень 22-24°.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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