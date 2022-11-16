Якби сам не вийшов, то там і залишився б: боєць з Волині розповів про бої у Курській області РФ
Сьогодні, 07:15
Волинянин Микола Вакуліч після отриманого на передовій поранення лікується і проходить реабілітацію в одній з районних лікарень на Волині. Боєць отримав травми під час виконання бойового завдання в Курській області РФ.
Суспільному Микола Вакуліч з Прилісненської громади розповів: до мобілізації працював у Маневицькій виправній колонії. Після базової військової підготовки воював у районі Слов'янська на Донеччині, згодом потрапив на Курський напрямок.
"Я там (в Курській області — ред.) довго не був, получив від дронів, пригадує боєць. — Якби сам не вийшов, то там і залишився б. Евакуації ніякої не було. Ті, хто не міг вийти, то ті там і залишилися. Три дні я виходив із пораненими ногами, руками, пальці відірвало".
У лікарні військовослужбовець перебуває понад пів року, окрім ампутованих пальців має пошкоджені м'язи рук. Розповідає: поки виходив з позицій — втратив багато крові, просив побратимів залишити його, але вони не послухали.
"Ми виконали завдання, штурмували окоп. Нам сказали відійти і чекати піхоту, щоб зайшла. І контролювати ворога, аби в той окоп більше ніхто не зайшов. Ми не встигали окопуватися у своїй ділянці. Там були 300-ті, ми їх прикривали, поки чекали підмогу. Підмога прийшла і нам був наказ відійти", — говорить волинянин.
У медзакладі Микола Вакуліч зустрів свого колегу, кінолога з Маневицької колонії, із яким разом пішли служити у військо. Олег Хомич травмувався на Харківському напрямку.
Окрім Миколи Вакуліча і Олега Хомича наразі у відділенні районної лікарні також лікують та реабілітовують майже два десятки військовослужбовців, розповів Суспільному завідувач хірургічного відділення Богдан Сидорук.
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Суспільному Микола Вакуліч з Прилісненської громади розповів: до мобілізації працював у Маневицькій виправній колонії. Після базової військової підготовки воював у районі Слов'янська на Донеччині, згодом потрапив на Курський напрямок.
"Я там (в Курській області — ред.) довго не був, получив від дронів, пригадує боєць. — Якби сам не вийшов, то там і залишився б. Евакуації ніякої не було. Ті, хто не міг вийти, то ті там і залишилися. Три дні я виходив із пораненими ногами, руками, пальці відірвало".
У лікарні військовослужбовець перебуває понад пів року, окрім ампутованих пальців має пошкоджені м'язи рук. Розповідає: поки виходив з позицій — втратив багато крові, просив побратимів залишити його, але вони не послухали.
"Ми виконали завдання, штурмували окоп. Нам сказали відійти і чекати піхоту, щоб зайшла. І контролювати ворога, аби в той окоп більше ніхто не зайшов. Ми не встигали окопуватися у своїй ділянці. Там були 300-ті, ми їх прикривали, поки чекали підмогу. Підмога прийшла і нам був наказ відійти", — говорить волинянин.
У медзакладі Микола Вакуліч зустрів свого колегу, кінолога з Маневицької колонії, із яким разом пішли служити у військо. Олег Хомич травмувався на Харківському напрямку.
Окрім Миколи Вакуліча і Олега Хомича наразі у відділенні районної лікарні також лікують та реабілітовують майже два десятки військовослужбовців, розповів Суспільному завідувач хірургічного відділення Богдан Сидорук.
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