Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі

Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі
Майже два роки центрі іпотерапії у селі Вишнів на Волині з допомогою коней реабілітовують військовослужбовців. Заняття відбуваються щотижня.

Про це повідомляє Суспільне.

Контакт з тваринами допомагає бійцям поліпшити емоційно-психологічний стан — вони посміхаються та стають спокійнішими, розповіла клінічна психологиня Марія Омельчук. З її слів, цього разу до центру іпотерапії приїхали 12 військових, які перебувають на лікуванні у Волинському госпіталі ветеранів війни.
Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі

З кіньми — давня дружба

27-річний Валентин з Луцька втратив ногу у Курській області РФ у лютому цього року. Попри поранення, боєць виявив бажання покататися. Зізнається: мав власного коня, на якому теж їздив верхи.

"Дідусь мав, потім я мав. Люблю тварин. Мені дуже сподобалося, бо вже давненько їздив. Перший раз в сідлі, класні відчуття", — каже військовий Валентин.
Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі

Захисник Ігор зі Львова після поранення лікується у Луцьку. З кіньми, каже, у нього — давня дружба.

"Ще був молодший, то в селі ріс і дружив з конями, — говорить боєць Ігор. — Прокатався — розслабляє одним словом. Відчуття хороші".
Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі

Коні — найкращі терапевти

Заняття з бійцями в центрі іпотерапії у селі Вишнів стартували навесні 2023 року. Керівник центру Володимир Маруняк — учасник АТО, який майже рік захищав Україну під час повномасштабного вторгнення. Пригадує: змалку любить коней, вони — найкращі терапевти. Після звільнення з ЗСУ саме ці тварини витягнули та повернули чоловіка до життя.

"Як після АТО, так і після участі в повномасштабній війні коні повертають як фізично, так і морально. З ними, коли працюєш, немає часу думати за щось інше", — розповідає Володимир Маруняк.
Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі

Заняття з кіньми для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни, — ініціатива клінічної психологині Марії Омельчук. Контакт з тваринами, з її слів, має фізичний та психологічний ефекти.

"В першу чергу, це позитивні емоції. Хтось вперше сідає на коня, в когось це була мрія і ми здійснили цю мрію, а хтось пригадав дитинство. Коні мають дуже сильну енергетику і вони забирають негативні емоції", — каже Марія Омельчук.
Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі

Центру іпотерапії — 9 років. У стайні, за словами помічниці та дружини керівника Ольги Маруняк, господарі тримають 8 коней.

"З такими важкими серцями приїжджають до нас. Їм тут легко, подобається. Вони тішаться, як діти. Були такі моменти, що перший раз бачили коня, — говорить працівниця центру іпотерапії. — Такі емоції щирі: годують, гладять потім, обнімаються. Тут кожен своє знаходить".
Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі

Як додала Ольга Маруняк, заняття для військовослужбовців безоплатні.


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Теги: реабілітація, військові
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