Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі

реабілітовують військовослужбовців. Заняття відбуваються щотижня.



Про це повідомляє



Контакт з тваринами допомагає бійцям поліпшити емоційно-психологічний стан — вони посміхаються та стають спокійнішими, розповіла клінічна психологиня Марія Омельчук. З її слів, цього разу до центру іпотерапії приїхали 12 військових, які перебувають на лікуванні у Волинському госпіталі ветеранів війни.



З кіньми — давня дружба



27-річний Валентин з Луцька втратив ногу у Курській області РФ у лютому цього року. Попри поранення, боєць виявив бажання покататися. Зізнається: мав власного коня, на якому теж їздив верхи.



"Дідусь мав, потім я мав. Люблю тварин. Мені дуже сподобалося, бо вже давненько їздив. Перший раз в сідлі, класні відчуття", — каже військовий Валентин.



Захисник Ігор зі Львова після поранення лікується у Луцьку. З кіньми, каже, у нього — давня дружба.



"Ще був молодший, то в селі ріс і дружив з конями, — говорить боєць Ігор. — Прокатався — розслабляє одним словом. Відчуття хороші".



Коні — найкращі терапевти



Заняття з бійцями в центрі іпотерапії у селі Вишнів стартували навесні 2023 року. Керівник центру Володимир Маруняк — учасник АТО, який майже рік захищав Україну під час повномасштабного вторгнення. Пригадує: змалку любить коней, вони — найкращі терапевти. Після звільнення з ЗСУ саме ці тварини витягнули та повернули чоловіка до життя.



"Як після АТО, так і після участі в повномасштабній війні коні повертають як фізично, так і морально. З ними, коли працюєш, немає часу думати за щось інше", — розповідає Володимир Маруняк.



Заняття з кіньми для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни, — ініціатива клінічної психологині Марії Омельчук. Контакт з тваринами, з її слів, має фізичний та психологічний ефекти.



"В першу чергу, це позитивні емоції. Хтось вперше сідає на коня, в когось це була мрія і ми здійснили цю мрію, а хтось пригадав дитинство. Коні мають дуже сильну енергетику і вони забирають негативні емоції", — каже Марія Омельчук.



Центру іпотерапії — 9 років. У стайні, за словами помічниці та дружини керівника Ольги Маруняк, господарі тримають 8 коней.



"З такими важкими серцями приїжджають до нас. Їм тут легко, подобається. Вони тішаться, як діти. Були такі моменти, що перший раз бачили коня, — говорить працівниця центру іпотерапії. — Такі емоції щирі: годують, гладять потім, обнімаються. Тут кожен своє знаходить".



Як додала Ольга Маруняк, заняття для військовослужбовців безоплатні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже два роки центрі іпотерапії у селі Вишнів на Волині з допомогою коней. Заняття відбуваються щотижня.Про це повідомляє Суспільне Контакт з тваринами допомагає бійцям поліпшити емоційно-психологічний стан — вони посміхаються та стають спокійнішими, розповіла клінічна психологиня. З її слів, цього разу до центру іпотерапії приїхали 12 військових, які перебувають на лікуванні у Волинському госпіталі ветеранів війни.27-річнийз Луцька втратив ногу у Курській області РФ у лютому цього року. Попри поранення, боєць виявив бажання покататися. Зізнається: мав власного коня, на якому теж їздив верхи."Дідусь мав, потім я мав. Люблю тварин. Мені дуже сподобалося, бо вже давненько їздив. Перший раз в сідлі, класні відчуття", — каже військовий Валентин.Захисникзі Львова після поранення лікується у Луцьку. З кіньми, каже, у нього — давня дружба."Ще був молодший, то в селі ріс і дружив з конями, — говорить боєць Ігор. — Прокатався — розслабляє одним словом. Відчуття хороші".Заняття з бійцями в центрі іпотерапії у селі Вишнів стартували навесні 2023 року. Керівник центру— учасник АТО, який майже рік захищав Україну під час повномасштабного вторгнення. Пригадує: змалку любить коней, вони — найкращі терапевти. Після звільнення з ЗСУ саме ці тварини витягнули та повернули чоловіка до життя."Як після АТО, так і після участі в повномасштабній війні коні повертають як фізично, так і морально. З ними, коли працюєш, немає часу думати за щось інше", — розповідає Володимир Маруняк.Заняття з кіньми для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни, — ініціатива клінічної психологині Марії Омельчук. Контакт з тваринами, з її слів, має фізичний та психологічний ефекти."В першу чергу, це позитивні емоції. Хтось вперше сідає на коня, в когось це була мрія і ми здійснили цю мрію, а хтось пригадав дитинство. Коні мають дуже сильну енергетику і вони забирають негативні емоції", — каже Марія Омельчук.Центру іпотерапії — 9 років. У стайні, за словами помічниці та дружини керівника, господарі тримають 8 коней."З такими важкими серцями приїжджають до нас. Їм тут легко, подобається. Вони тішаться, як діти. Були такі моменти, що перший раз бачили коня, — говорить працівниця центру іпотерапії. — Такі емоції щирі: годують, гладять потім, обнімаються. Тут кожен своє знаходить".Як додала Ольга Маруняк, заняття для військовослужбовців безоплатні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію