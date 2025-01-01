Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі
Сьогодні, 09:01
Майже два роки центрі іпотерапії у селі Вишнів на Волині з допомогою коней реабілітовують військовослужбовців. Заняття відбуваються щотижня.
Про це повідомляє Суспільне.
Контакт з тваринами допомагає бійцям поліпшити емоційно-психологічний стан — вони посміхаються та стають спокійнішими, розповіла клінічна психологиня Марія Омельчук. З її слів, цього разу до центру іпотерапії приїхали 12 військових, які перебувають на лікуванні у Волинському госпіталі ветеранів війни.
З кіньми — давня дружба
27-річний Валентин з Луцька втратив ногу у Курській області РФ у лютому цього року. Попри поранення, боєць виявив бажання покататися. Зізнається: мав власного коня, на якому теж їздив верхи.
"Дідусь мав, потім я мав. Люблю тварин. Мені дуже сподобалося, бо вже давненько їздив. Перший раз в сідлі, класні відчуття", — каже військовий Валентин.
Захисник Ігор зі Львова після поранення лікується у Луцьку. З кіньми, каже, у нього — давня дружба.
"Ще був молодший, то в селі ріс і дружив з конями, — говорить боєць Ігор. — Прокатався — розслабляє одним словом. Відчуття хороші".
Коні — найкращі терапевти
Заняття з бійцями в центрі іпотерапії у селі Вишнів стартували навесні 2023 року. Керівник центру Володимир Маруняк — учасник АТО, який майже рік захищав Україну під час повномасштабного вторгнення. Пригадує: змалку любить коней, вони — найкращі терапевти. Після звільнення з ЗСУ саме ці тварини витягнули та повернули чоловіка до життя.
"Як після АТО, так і після участі в повномасштабній війні коні повертають як фізично, так і морально. З ними, коли працюєш, немає часу думати за щось інше", — розповідає Володимир Маруняк.
Заняття з кіньми для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни, — ініціатива клінічної психологині Марії Омельчук. Контакт з тваринами, з її слів, має фізичний та психологічний ефекти.
"В першу чергу, це позитивні емоції. Хтось вперше сідає на коня, в когось це була мрія і ми здійснили цю мрію, а хтось пригадав дитинство. Коні мають дуже сильну енергетику і вони забирають негативні емоції", — каже Марія Омельчук.
Центру іпотерапії — 9 років. У стайні, за словами помічниці та дружини керівника Ольги Маруняк, господарі тримають 8 коней.
"З такими важкими серцями приїжджають до нас. Їм тут легко, подобається. Вони тішаться, як діти. Були такі моменти, що перший раз бачили коня, — говорить працівниця центру іпотерапії. — Такі емоції щирі: годують, гладять потім, обнімаються. Тут кожен своє знаходить".
Як додала Ольга Маруняк, заняття для військовослужбовців безоплатні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
Контакт з тваринами допомагає бійцям поліпшити емоційно-психологічний стан — вони посміхаються та стають спокійнішими, розповіла клінічна психологиня Марія Омельчук. З її слів, цього разу до центру іпотерапії приїхали 12 військових, які перебувають на лікуванні у Волинському госпіталі ветеранів війни.
З кіньми — давня дружба
27-річний Валентин з Луцька втратив ногу у Курській області РФ у лютому цього року. Попри поранення, боєць виявив бажання покататися. Зізнається: мав власного коня, на якому теж їздив верхи.
"Дідусь мав, потім я мав. Люблю тварин. Мені дуже сподобалося, бо вже давненько їздив. Перший раз в сідлі, класні відчуття", — каже військовий Валентин.
Захисник Ігор зі Львова після поранення лікується у Луцьку. З кіньми, каже, у нього — давня дружба.
"Ще був молодший, то в селі ріс і дружив з конями, — говорить боєць Ігор. — Прокатався — розслабляє одним словом. Відчуття хороші".
Коні — найкращі терапевти
Заняття з бійцями в центрі іпотерапії у селі Вишнів стартували навесні 2023 року. Керівник центру Володимир Маруняк — учасник АТО, який майже рік захищав Україну під час повномасштабного вторгнення. Пригадує: змалку любить коней, вони — найкращі терапевти. Після звільнення з ЗСУ саме ці тварини витягнули та повернули чоловіка до життя.
"Як після АТО, так і після участі в повномасштабній війні коні повертають як фізично, так і морально. З ними, коли працюєш, немає часу думати за щось інше", — розповідає Володимир Маруняк.
Заняття з кіньми для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни, — ініціатива клінічної психологині Марії Омельчук. Контакт з тваринами, з її слів, має фізичний та психологічний ефекти.
"В першу чергу, це позитивні емоції. Хтось вперше сідає на коня, в когось це була мрія і ми здійснили цю мрію, а хтось пригадав дитинство. Коні мають дуже сильну енергетику і вони забирають негативні емоції", — каже Марія Омельчук.
Центру іпотерапії — 9 років. У стайні, за словами помічниці та дружини керівника Ольги Маруняк, господарі тримають 8 коней.
"З такими важкими серцями приїжджають до нас. Їм тут легко, подобається. Вони тішаться, як діти. Були такі моменти, що перший раз бачили коня, — говорить працівниця центру іпотерапії. — Такі емоції щирі: годують, гладять потім, обнімаються. Тут кожен своє знаходить".
Як додала Ольга Маруняк, заняття для військовослужбовців безоплатні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поливаний понеділок: що потрібно у другий день Великодня
Сьогодні, 09:36
Українські воїни за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем, 30 БПЛА та 50 одиниць автотехніки ворога
Сьогодні, 09:17
Як із допомогою коней на Волині лікують поранених бійців: деталі
Сьогодні, 09:01
Хрущівки, сталінки, польська забудова: скільки років найстарішому будинку Луцька і хто у ньому живе
Сьогодні, 08:20
Якби сам не вийшов, то там і залишився б: боєць з Волині розповів про бої у Курській області РФ
Сьогодні, 07:15