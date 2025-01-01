Українські воїни за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем, 30 БПЛА та 50 одиниць автотехніки ворога

Українські воїни за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем, 30 БПЛА та 50 одиниць автотехніки ворога
Українські воїни мужньо захищають свою Батьківщину та щодня завдають втрат російським окупантам. Так, протягом минулої доби вдалося знищити 670 противники, 50 одиниць автотехніки та автоцистерн, 2 танки та 2 ББМ.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 941770 (+670) осіб,
танків ‒ 10679 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од,
артилерійських систем – 26659 (+10) од,
РСЗВ – 1368 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33270 (+30),
крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50) од,
спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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