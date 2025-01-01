Українські воїни за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем, 30 БПЛА та 50 одиниць автотехніки ворога
Сьогодні, 09:17
Українські воїни мужньо захищають свою Батьківщину та щодня завдають втрат російським окупантам. Так, протягом минулої доби вдалося знищити 670 противники, 50 одиниць автотехніки та автоцистерн, 2 танки та 2 ББМ.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 941770 (+670) осіб,
танків ‒ 10679 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од,
артилерійських систем – 26659 (+10) од,
РСЗВ – 1368 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33270 (+30),
крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50) од,
спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 941770 (+670) осіб,
танків ‒ 10679 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од,
артилерійських систем – 26659 (+10) од,
РСЗВ – 1368 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33270 (+30),
крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50) од,
спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)
Дані уточнюються.
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