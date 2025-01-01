Українські воїни за добу знищили 670 окупантів, 10 артсистем, 30 БПЛА та 50 одиниць автотехніки ворога





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 941770 (+670) осіб,

танків ‒ 10679 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од,

артилерійських систем – 26659 (+10) од,

РСЗВ – 1368 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33270 (+30),

крилаті ракети ‒ 3148 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни мужньо захищають свою Батьківщину та щодня завдають втрат російським окупантам. Так, протягом минулої доби вдалося знищити 670 противники, 50 одиниць автотехніки та автоцистерн, 2 танки та 2 ББМ.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 941770 (+670) осіб,танків ‒ 10679 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од,артилерійських систем – 26659 (+10) од,РСЗВ – 1368 (+0) од,засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,літаків – 370 (+0) од,гелікоптерів – 335 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33270 (+30),крилаті ракети ‒ 3148 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50) од,спеціальна техніка ‒ 3859 (+0)Дані уточнюються.

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