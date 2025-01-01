215 повітряних цілей запустила росія по Україні: ППО знищила понад 40 ракет та 64 дрони
Сьогодні, 11:02
У ніч проти 24 квітня російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Ворог випустив 215 повітряних цілей по Україні — 70 ракет та 145 дронів. Основним напрямком удару був Київ. До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
У результаті бойової роботи вдалося знищити:
7 з 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
31 з 37 крилату ракету Х-101;
6 з 12 крилатих ракет «Калібр»;
4 з 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
64 ударних дрони Shahed.
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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Ворог випустив 215 повітряних цілей по Україні — 70 ракет та 145 дронів. Основним напрямком удару був Київ. До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
У результаті бойової роботи вдалося знищити:
7 з 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;
31 з 37 крилату ракету Х-101;
6 з 12 крилатих ракет «Калібр»;
4 з 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
64 ударних дрони Shahed.
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