215 повітряних цілей запустила росія по Україні: ППО знищила понад 40 ракет та 64 дрони

У ніч проти 24 квітня російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами інших типівПро це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.Ворог випустив 215 повітряних цілей по Україні — 70 ракет та 145 дронів. Основним напрямком удару був Київ. До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.У результаті бойової роботи вдалося знищити:7 з 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;31 з 37 крилату ракету Х-101;6 з 12 крилатих ракет «Калібр»;4 з 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;64 ударних дрони Shahed.