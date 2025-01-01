У Луцьку двоє хуліганів посеред дня побили 33-річного чоловіка та вдарили його ножем

У Луцьку двоє хуліганів посеред дня побили 33-річного чоловіка та вдарили його ножем
У Луцьку поліцейські затримали зухвалих хуліганів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинене зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Інцидент трапився учора, 23 квітня, на вулиці Генерала Шухевича.

Двоє чоловіків з хуліганських спонукань, посеред дня, побили 33-річного лучанина та нанесли йому ножові поранення.

Поліцейські оперативно встановили нападників, це місцеві жителі 1992 та 1986 років народження, ножі вилучили.

Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури затриманим оголосять підозри в інкримінованому злочині та оберуть запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.


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Теги: поліція, Луцьк, хулігани
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