У Луцьку двоє хуліганів посеред дня побили 33-річного чоловіка та вдарили його ножем

У Луцьку поліцейські затримали зухвалих хуліганів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинене зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.Інцидент трапився учора, 23 квітня, на вулиці Генерала Шухевича.Двоє чоловіків з хуліганських спонукань, посеред дня, побили 33-річного лучанина та нанесли йому ножові поранення.Поліцейські оперативно встановили нападників, це місцеві жителі 1992 та 1986 років народження, ножі вилучили.Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.За процесуального керівництва прокуратури затриманим оголосять підозри в інкримінованому злочині та оберуть запобіжні заходи.Досудове розслідування триває.