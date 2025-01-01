У Луцьку двоє хуліганів посеред дня побили 33-річного чоловіка та вдарили його ножем
Сьогодні, 10:36
У Луцьку поліцейські затримали зухвалих хуліганів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинене зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Інцидент трапився учора, 23 квітня, на вулиці Генерала Шухевича.
Двоє чоловіків з хуліганських спонукань, посеред дня, побили 33-річного лучанина та нанесли йому ножові поранення.
Поліцейські оперативно встановили нападників, це місцеві жителі 1992 та 1986 років народження, ножі вилучили.
Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
За процесуального керівництва прокуратури затриманим оголосять підозри в інкримінованому злочині та оберуть запобіжні заходи.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинене зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Інцидент трапився учора, 23 квітня, на вулиці Генерала Шухевича.
Двоє чоловіків з хуліганських спонукань, посеред дня, побили 33-річного лучанина та нанесли йому ножові поранення.
Поліцейські оперативно встановили нападників, це місцеві жителі 1992 та 1986 років народження, ножі вилучили.
Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
За процесуального керівництва прокуратури затриманим оголосять підозри в інкримінованому злочині та оберуть запобіжні заходи.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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