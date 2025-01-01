Трамп розповів, коли може зустрітися з путіним
Сьогодні, 10:08
Президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися з главою рф володимиром путіним вже наступного місяця.
Слова глави Білого дому передає CNN, пише Громадське.
За словами Трампа, він може зустрітися з путіним після свого візиту до Саудівської Аравії, який запланований на 13-16 травня.
Президент США зазначив, що не планує зустрітися російським лідером у самій Саудівській Аравії, однак це може статися «незабаром після цього».
Нагадаємо, що до своєї інавгурації Дональд Трамп заявляв, що збирається зустрітися з лідером росії володимиром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду.
Після цього обидва лідери провели декілька телефонних розмов. Останній такий діалог був у березні. Тоді Трамп та путін говорили, зокрема, про «нормалізацію відносин», обмін військовополоненими та ідею 30-денного режиму припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Слова глави Білого дому передає CNN, пише Громадське.
За словами Трампа, він може зустрітися з путіним після свого візиту до Саудівської Аравії, який запланований на 13-16 травня.
Президент США зазначив, що не планує зустрітися російським лідером у самій Саудівській Аравії, однак це може статися «незабаром після цього».
Нагадаємо, що до своєї інавгурації Дональд Трамп заявляв, що збирається зустрітися з лідером росії володимиром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду.
Після цього обидва лідери провели декілька телефонних розмов. Останній такий діалог був у березні. Тоді Трамп та путін говорили, зокрема, про «нормалізацію відносин», обмін військовополоненими та ідею 30-денного режиму припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку двоє хуліганів посеред дня побили 33-річного чоловіка та вдарили його ножем
Сьогодні, 10:36
У столиці з-під завалів будинку врятували 30-річного чоловіка
Сьогодні, 10:11
Трамп розповів, коли може зустрітися з путіним
Сьогодні, 10:08
Київ зазнав масованого ракетного обстрілу росіян: загинули 9 людей, понад 60 поранені
Сьогодні, 09:06