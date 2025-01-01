Трамп розповів, коли може зустрітися з путіним

Дональд Трамп припустив, що може зустрітися з главою рф володимиром путіним вже наступного місяця.



Слова глави Білого дому передає CNN, пише



За словами Трампа, він може зустрітися з путіним після свого візиту до Саудівської Аравії, який запланований на 13-16 травня.



Президент США зазначив, що не планує зустрітися російським лідером у самій Саудівській Аравії, однак це може статися «незабаром після цього».



Нагадаємо, що до своєї інавгурації Дональд Трамп заявляв, що збирається зустрітися з лідером росії володимиром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду.



Після цього обидва лідери провели декілька телефонних розмов. Останній такий діалог був у березні. Тоді Трамп та путін говорили, зокрема, про «нормалізацію відносин», обмін військовополоненими та ідею 30-денного режиму припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАприпустив, що може зустрітися з главою рфвже наступного місяця.Слова глави Білого дому передає CNN, пише Громадське За словами Трампа, він може зустрітися з путіним після свого візиту до Саудівської Аравії, який запланований на 13-16 травня.Президент США зазначив, що не планує зустрітися російським лідером у самій Саудівській Аравії, однак це може статися «незабаром після цього».Нагадаємо, що до своєї інавгурації Дональд Трамп заявляв, що збирається зустрітися з лідером росії володимиром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду.Після цього обидва лідери провели декілька телефонних розмов. Останній такий діалог був у березні. Тоді Трамп та путін говорили, зокрема, про «нормалізацію відносин», обмін військовополоненими та ідею 30-денного режиму припинення вогню.

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