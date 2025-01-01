Трамп розповів, коли може зустрітися з путіним

Трамп розповів, коли може зустрітися з путіним
Президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися з главою рф володимиром путіним вже наступного місяця.

Слова глави Білого дому передає CNN, пише Громадське.

За словами Трампа, він може зустрітися з путіним після свого візиту до Саудівської Аравії, який запланований на 13-16 травня.

Президент США зазначив, що не планує зустрітися російським лідером у самій Саудівській Аравії, однак це може статися «незабаром після цього».

Нагадаємо, що до своєї інавгурації Дональд Трамп заявляв, що збирається зустрітися з лідером росії володимиром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду.

Після цього обидва лідери провели декілька телефонних розмов. Останній такий діалог був у березні. Тоді Трамп та путін говорили, зокрема, про «нормалізацію відносин», обмін військовополоненими та ідею 30-денного режиму припинення вогню.

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Теги: путін, Трамп
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