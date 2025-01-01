Масштабну пожежу під Луцьком загасили рятувальники і добровольці з монастиря
Сьогодні, 11:31
Упродовж минулої доби на Волині трапилося 8 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 18 гектарів.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Учора, 23 квітня рятувальники Волині ліквідували 6 пожеж сухої рослинності на відкритій місцевості та 2 пожежі на торфовищах. Причина більшості займань — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Близько опівночі в с. Линівка Рожищенської громади горіла суха трава й очерет, обідньої пори — суха трава в с. Рованці Боратинської громади. Пік пожеж припав на вечірню пору — горів сухостій у Ківерцівській, Берестечківській громадах, а також на Ковельщині.
Займання ліквідували рятувальники та працівники місцевих пожежних команд.
Пізно увечері горіла суха трава на площі 3 га в с. Кульчин Луцької громади. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 22:25. На місці пожежі працювали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцьк та добровольці пожежної команди, що діє при монастирі в с. Жидичин. Пожежу ліквідовано опівночі.
Крім того, вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння торфу на площі 2,8 га в с. Ржищів Мар’янівської громади. На місці події працювали рятувальники з Горохова, Берестечка та пожежна команда з с. Бужани. Пожежу локалізували о 15:05, ліквідували о 19:30.
Увечері надійшло ще одне повідомлення про загоряння торфу на площі 5 га — в урочищі Липе за межами с. Тур Заболоттівської громади. О 21:00 горіння локалізоване. Станом на 09:30 24 квітня погашено на площі 3 гектари. Роботи тривають. На місці події працюють рятувальники та місцеві пожежні команди.
За фактами пожеж на торфовищах тривають заходи із з'ясування причин та осіб, які можуть бути причетними до їх виникнення.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Учора, 23 квітня рятувальники Волині ліквідували 6 пожеж сухої рослинності на відкритій місцевості та 2 пожежі на торфовищах. Причина більшості займань — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Близько опівночі в с. Линівка Рожищенської громади горіла суха трава й очерет, обідньої пори — суха трава в с. Рованці Боратинської громади. Пік пожеж припав на вечірню пору — горів сухостій у Ківерцівській, Берестечківській громадах, а також на Ковельщині.
Займання ліквідували рятувальники та працівники місцевих пожежних команд.
Пізно увечері горіла суха трава на площі 3 га в с. Кульчин Луцької громади. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 22:25. На місці пожежі працювали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцьк та добровольці пожежної команди, що діє при монастирі в с. Жидичин. Пожежу ліквідовано опівночі.
Крім того, вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння торфу на площі 2,8 га в с. Ржищів Мар’янівської громади. На місці події працювали рятувальники з Горохова, Берестечка та пожежна команда з с. Бужани. Пожежу локалізували о 15:05, ліквідували о 19:30.
Увечері надійшло ще одне повідомлення про загоряння торфу на площі 5 га — в урочищі Липе за межами с. Тур Заболоттівської громади. О 21:00 горіння локалізоване. Станом на 09:30 24 квітня погашено на площі 3 гектари. Роботи тривають. На місці події працюють рятувальники та місцеві пожежні команди.
За фактами пожеж на торфовищах тривають заходи із з'ясування причин та осіб, які можуть бути причетними до їх виникнення.
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