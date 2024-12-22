Необережне куріння: на Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будинок

У Любомлі пожежа із сухої трави перекинулася на дерев'яний будинок. Завдяки рятувальникам будівля вціліла.Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.Небезпечний інцидент стався 22 квітня на вулиці Поштовій у Любомлі. Через спалювання сухої трави впритул до житлової забудови ледь не згорів дерев’яний будинок.Вогонь уже обступив будівлю і поширився на одну зі стін.Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 13:58. Уже о 14:07 рятувальники локалізували займання, а о 14:16 ліквідували його.За попередньою інформацією, причиною загоряння стала необережність під час куріння невстановлених осіб.ДСНС закликає громадян не палити суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.