Необережне куріння: на Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будинок
Сьогодні, 23:19
У Любомлі пожежа із сухої трави перекинулася на дерев'яний будинок. Завдяки рятувальникам будівля вціліла.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Небезпечний інцидент стався 22 квітня на вулиці Поштовій у Любомлі. Через спалювання сухої трави впритул до житлової забудови ледь не згорів дерев’яний будинок.
Вогонь уже обступив будівлю і поширився на одну зі стін.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 13:58. Уже о 14:07 рятувальники локалізували займання, а о 14:16 ліквідували його.
За попередньою інформацією, причиною загоряння стала необережність під час куріння невстановлених осіб.
ДСНС закликає громадян не палити суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Небезпечний інцидент стався 22 квітня на вулиці Поштовій у Любомлі. Через спалювання сухої трави впритул до житлової забудови ледь не згорів дерев’яний будинок.
Вогонь уже обступив будівлю і поширився на одну зі стін.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 13:58. Уже о 14:07 рятувальники локалізували займання, а о 14:16 ліквідували його.
За попередньою інформацією, причиною загоряння стала необережність під час куріння невстановлених осіб.
ДСНС закликає громадян не палити суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.
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