Необережне куріння: на Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будинок

Необережне куріння: на Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будинок
У Любомлі пожежа із сухої трави перекинулася на дерев'яний будинок. Завдяки рятувальникам будівля вціліла.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

Небезпечний інцидент стався 22 квітня на вулиці Поштовій у Любомлі. Через спалювання сухої трави впритул до житлової забудови ледь не згорів дерев’яний будинок.

Вогонь уже обступив будівлю і поширився на одну зі стін.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 13:58. Уже о 14:07 рятувальники локалізували займання, а о 14:16 ліквідували його.

За попередньою інформацією, причиною загоряння стала необережність під час куріння невстановлених осіб.

ДСНС закликає громадян не палити суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Необережне куріння: на Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будинок
Сьогодні, 23:19
На Волині перейменували митний пост
Сьогодні, 22:38
Волинянка почула голос звільненого із полону сина, коли святила у церкві паску. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
На Волині горіло торфовище площею 8 гектарів. ФОТО На Волині горіло торфовище площею 8 гектарів. ФОТО
04 квітня, 22:40
На Волині рятувальники майже годину гасили палаючий будинок На Волині рятувальники майже годину гасили палаючий будинок
02 лютого, 15:24
На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО
22 грудня, 2024, 12:27
На Волині через коротке замикання горіли дві будівлі На Волині через коротке замикання горіли дві будівлі
24 листопада, 2024, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Необережне куріння: на Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будинок
Сьогодні, 23:19
 0
На Волині перейменували митний пост
Сьогодні, 22:38
 0
Волинянка почула голос звільненого із полону сина, коли святила у церкві паску. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
 0
У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8