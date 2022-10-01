На Волині перейменували митний пост
Сьогодні, 22:38
Митний пост «Володимир-Волинський» Волинської митниці перейменовано на митний пост «Володимир» Волинської митниці.
Про це повідомили на сторінці Волинської митниці.
Таке рішення Держмитслужба України ухвалила наказом №381 від 18 квітня 2025 року, враховуючи Постанову Верховної Ради України від 15 грудня 2021 року № 1959-IX «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області».
Повернення справжньої назви одного з найдревніших міст України, нагадаємо, відбулося у рамках процесу деколонізації топонімії і є частиною відновлення історичної справедливості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Волинської митниці.
Таке рішення Держмитслужба України ухвалила наказом №381 від 18 квітня 2025 року, враховуючи Постанову Верховної Ради України від 15 грудня 2021 року № 1959-IX «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області».
Повернення справжньої назви одного з найдревніших міст України, нагадаємо, відбулося у рамках процесу деколонізації топонімії і є частиною відновлення історичної справедливості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині перейменували митний пост
Сьогодні, 22:38
Волинянка почула голос звільненого із полону сина, коли святила у церкві паску. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
Сьогодні, 20:35