На Волині перейменували митний пост





Про це повідомили на сторінці Волинської митниці.



Таке рішення Держмитслужба України ухвалила наказом №381 від 18 квітня 2025 року, враховуючи Постанову Верховної Ради України від 15 грудня 2021 року № 1959-IX «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області».



Повернення справжньої назви одного з найдревніших міст України, нагадаємо, відбулося у рамках процесу деколонізації топонімії і є частиною відновлення історичної справедливості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митний пост «Володимир-Волинський» Волинської митниці перейменовано на митний пост «Володимир» Волинської митниці.Про це повідомили на сторінці Волинської митниці.Таке рішення Держмитслужба України ухвалила наказом №381 від 18 квітня 2025 року, враховуючи Постанову Верховної Ради України від 15 грудня 2021 року № 1959-IX «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області».Повернення справжньої назви одного з найдревніших міст України, нагадаємо,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію