На Волині перейменували митний пост

На Волині перейменували митний пост
Митний пост «Володимир-Волинський» Волинської митниці перейменовано на митний пост «Володимир» Волинської митниці.

Про це повідомили на сторінці Волинської митниці.

Таке рішення Держмитслужба України ухвалила наказом №381 від 18 квітня 2025 року, враховуючи Постанову Верховної Ради України від 15 грудня 2021 року № 1959-IX «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області».

Повернення справжньої назви одного з найдревніших міст України, нагадаємо, відбулося у рамках процесу деколонізації топонімії і є частиною відновлення історичної справедливості.

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Теги: митниця, Волинь, Володимир, перейменування
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