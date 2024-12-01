Волинянка почула голос звільненого із полону сина, коли святила у церкві паску. ВІДЕО

32-річний військовослужбовець з Волинібув у полоні два місяці. До росіян він потрапив після поранення, після обміну лікується у госпіталь.Вдома, у селі Скулин Ковельського району, на захисника чекає матір і сестра. Зі слів 62-річної матері,, про звільнення сина з полону дізналася у суботу, 19 квітня."На святу суботу мені подзвонили, мужчина, і сказав, що «ваш син звільнений з полону. Я думала, що буду скакати від щастя до неба", — пригадує жінка і додає, що почула голос сина на наступний день, коли святила у церкві великодній кошик.Олександра мобілізували наприкінці 2024 року, два місяці навчання на полігоні, далі – передова. Там, каже сестра експолоненого Ольга, брат отримав поранення — наступив на міну."Щось з ногою у нього там, пальці, п’ятка. Це ми вже зараз дізналися. Він не виходив на зв’язок, я вже в п’ятницю мала йти у військкомат. Але товариш знайшов його у списку полонених", — говорить Ольга.У полон військовослужбовець однієї із механізованих бригад потрапив у селі Дачне, що на Донеччині. Росіяни утримували пораненого Олександра два місяці. Увесь цей час, каже Людмила Самрук, молилася Богу за повернення сина додому."Як він був у полоні, я ночами не спала. Я чекала свого синочка, я молилася. Я його дуже люблю. Всі люди надіялися, родина, друзі, однокласники, що він таки прийде з полону. Ми його в Бога вимолили", — додала матір.До війни Олександр здобув освіту слюсаря-механіка, працював на місцевій пилорамі, захоплювався риболовлею. Жінка сподівається, що син якнайшвидше одужає і зможе допомогти їй у господарстві, як це робив до війни.