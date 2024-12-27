У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
Сьогодні, 20:35
У столиці України під час проходження військової служби зупинилося серце молодого військовослужбовця з Волині.
Про це повідомляє Район.Рожище, посилаючись на рідних воїна.
"Обірвалося життя солдата Дем’яна Мельничука, 20 березня 1990 року народження, із села Копачівка, що є центром однойменної громади на Волині. Захисник України помер 17 квітня у Києві. Смерть настала під час проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка призвали на військову службу 22 квітня 2022 року. Він був розвідником.
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Про це повідомляє Район.Рожище, посилаючись на рідних воїна.
"Обірвалося життя солдата Дем’яна Мельничука, 20 березня 1990 року народження, із села Копачівка, що є центром однойменної громади на Волині. Захисник України помер 17 квітня у Києві. Смерть настала під час проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка призвали на військову службу 22 квітня 2022 року. Він був розвідником.
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