У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук

У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
У столиці України під час проходження військової служби зупинилося серце молодого військовослужбовця з Волині.

Про це повідомляє Район.Рожище, посилаючись на рідних воїна.

"Обірвалося життя солдата Дем’яна Мельничука, 20 березня 1990 року народження, із села Копачівка, що є центром однойменної громади на Волині. Захисник України помер 17 квітня у Києві. Смерть настала під час проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка призвали на військову службу 22 квітня 2022 року. Він був розвідником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Копачівка, Україна, війна, смерть, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
128 бригада розповіла про відбиття штурму ворога на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 19:09
«Бачимо занепокоєння, але не маємо права втручатись»: МОЗ про директора лікарні у смітнику на Житомирщині
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев
18 квітня, 20:45
На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний
19 березня, 20:35
У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук
27 грудня, 2024, 21:57
Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк
19 липня, 2023, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
128 бригада розповіла про відбиття штурму ворога на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 19:09
 0
«Бачимо занепокоєння, але не маємо права втручатись»: МОЗ про директора лікарні у смітнику на Житомирщині
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8