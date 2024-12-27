У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук





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"Обірвалося життя солдата Дем’яна Мельничука, 20 березня 1990 року народження, із села Копачівка, що є центром однойменної громади на Волині. Захисник України помер 17 квітня у Києві. Смерть настала під час проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.



Чоловіка призвали на військову службу 22 квітня 2022 року. Він був розвідником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У столиці України під час проходження військової служби зупинилося серце молодого військовослужбовця з Волині.Про це повідомляє Район.Рожище , посилаючись на рідних воїна."Обірвалося життя солдата, 20 березня 1990 року народження, із села Копачівка, що є центром однойменної громади на Волині. Захисник України помер 17 квітня у Києві. Смерть настала під час проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.Чоловіка призвали на військову службу 22 квітня 2022 року. Він був розвідником.

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