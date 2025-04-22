128 бригада розповіла про відбиття штурму ворога на Запорізькому напрямку





Про це розповіли в пресслужбі бригади, пише



Відбиття масованої атаки стало прикладом ефективної взаємодії різних бойових підрозділів. Аеророзвідка вчасно виявила ворожі колони, завдяки чому оператори БпЛА почали знищувати техніку за 8 кілометрів до наших позицій.



Одночасно підключилася ствольна артилерія, яка завдала по ворогу потужного удару. Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї. По них із мінометів, кулеметів і автоматів стріляла уже піхота.



"Бій тривав більше двох годин і закінчився затемна. Його результат – знищено 29 одиниць ворожої броньованої техніки й близько 140 штурмовиків. Ми не втратили жодної позиції", – розповіли захисники.



Заступник командира батальйону безпілотних систем "Ганс" детально розповів про перебіг відбиття атаки. Розвідка виявила рух ворога близько 16:20. Військові ухвалили рішення знищити окупантів ще на підступах до українських позицій.



Оператор FPV "Івасик" розповів, що отримав наказ про виліт на зустріч ворожій колоні. Тільки один його екіпаж знищив п'ять одиниць ворожої техніки та піхоту.



Нові наступальні дії окупантів



Минулого тижня Росія активізувала наступальні дії на декількох напрямках. Вона відправляла на штурми цілі підрозділи. Уперше про зміну тактики Сили оборони Півдня повідомили 17 квітня: вони розповіли про наступ, який відбили днем раніше. Захисники не втратили жодної позиції.



Наступного дня Росія активізувалася на Покровському. За оцінкою України, Росія буде робити кілька хвиль наступів: на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на сході, "тому що вони довго там не наступали".



Президент Володимир Зеленський вважає, що метою наступальних дій Росії, які почалися цими днями і плануються і на інших напрямках, є створення тиску. Ворог хоче мати сильну позицію під час переговорів.



Нині кадри відбиття штурму на Запорізькому напрямку показали в ГУР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 128-а окрема гірсько-штурмова бригада повідомила деталі відбиття масованого штурму ворога на Запорізькому напрямку, що відбувся 16 квітня. Під вечір на українські позиції окупанти висунулися колони ворожої техніки з піхотою. Їхня загальна кількість – понад три сотні штурмовиків і близько 40 одиниць броньованої техніки (БМП, БТР, танки) плюс квадроцикли,Про це розповіли в пресслужбі бригади, пише LB.ua Відбиття масованої атаки стало прикладом ефективної взаємодії різних бойових підрозділів. Аеророзвідка вчасно виявила ворожі колони, завдяки чому оператори БпЛА почали знищувати техніку за 8 кілометрів до наших позицій.Одночасно підключилася ствольна артилерія, яка завдала по ворогу потужного удару. Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї. По них із мінометів, кулеметів і автоматів стріляла уже піхота."Бій тривав більше двох годин і закінчився затемна. Його результат – знищено 29 одиниць ворожої броньованої техніки й близько 140 штурмовиків. Ми не втратили жодної позиції", – розповіли захисники.Заступник командира батальйону безпілотних систем "Ганс" детально розповів про перебіг відбиття атаки. Розвідка виявила рух ворога близько 16:20. Військові ухвалили рішення знищити окупантів ще на підступах до українських позицій.Оператор FPV "Івасик" розповів, що отримав наказ про виліт на зустріч ворожій колоні. Тільки один його екіпаж знищив п'ять одиниць ворожої техніки та піхоту.Минулого тижня Росія активізувала наступальні дії на декількох напрямках. Вона відправляла на штурми цілі підрозділи. Уперше про зміну тактики Сили оборони Півдня повідомили 17 квітня: вони розповіли про наступ, який відбили днем раніше. Захисники не втратили жодної позиції.Наступного дня Росія активізувалася на Покровському. За оцінкою України, Росія буде робити кілька хвиль наступів: на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на сході, "тому що вони довго там не наступали".Президентвважає, що метою наступальних дій Росії, які почалися цими днями і плануються і на інших напрямках, є створення тиску. Ворог хоче мати сильну позицію під час переговорів.Нині кадри відбиття штурму на Запорізькому напрямку показали в ГУР.

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