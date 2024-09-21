У центральному парку Луцька за 3,5 місяця оштрафували понад 100 водіїв





Від січня до середини квітня на порушників винесли 110 постанов, повідомили



Торік муніципали винесли 221 постанову за порушення правил зупинки, стоянки та паркування в парку. За 211 з них водії заплатили штрафи (загальна сума 48,978 тис. грн).



Водіїв штрафують за те, що вони нехтують правилами проїзду і заїжджають на територію парку, їздять центральними алеями, що заборонено.



На дорозі, яка веде до зоопарку, раніше встановили обмежувач руху транспорту. Але болард там не працює з початку року. Капремонт планують зробити у весняно-літній період, кажуть в міськраді.



Нагадаємо, загалом у Луцьку є 5 болардів. Минулого року обмежувач руху у центральному парку ремонтували 6 разів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 37,74 тис. грн штрафів заплатили водії від початку року за порушення правил заїзду в Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.Від січня до середини квітня на порушників винесли 110 постанов, повідомили misto.media в Луцькій міській раді у відповіді на запит.Торік муніципали винесли 221 постанову за порушення правил зупинки, стоянки та паркування в парку. За 211 з них водії заплатили штрафи (загальна сума 48,978 тис. грн).Водіїв штрафують за те, що вони нехтують правилами проїзду і заїжджають на територію парку, їздять центральними алеями, що заборонено.На дорозі, яка веде до зоопарку, раніше встановили обмежувач руху транспорту. Але болард там не працює з початку року. Капремонт планують зробити у весняно-літній період, кажуть в міськраді.Нагадаємо, загалом у Луцьку є 5 болардів. Минулого року обмежувач руху у центральному парку ремонтували 6 разів.

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