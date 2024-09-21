У центральному парку Луцька за 3,5 місяця оштрафували понад 100 водіїв
Сьогодні, 17:03
37,74 тис. грн штрафів заплатили водії від початку року за порушення правил заїзду в Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Від січня до середини квітня на порушників винесли 110 постанов, повідомили misto.media в Луцькій міській раді у відповіді на запит.
Торік муніципали винесли 221 постанову за порушення правил зупинки, стоянки та паркування в парку. За 211 з них водії заплатили штрафи (загальна сума 48,978 тис. грн).
Водіїв штрафують за те, що вони нехтують правилами проїзду і заїжджають на територію парку, їздять центральними алеями, що заборонено.
На дорозі, яка веде до зоопарку, раніше встановили обмежувач руху транспорту. Але болард там не працює з початку року. Капремонт планують зробити у весняно-літній період, кажуть в міськраді.
Нагадаємо, загалом у Луцьку є 5 болардів. Минулого року обмежувач руху у центральному парку ремонтували 6 разів.
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Від січня до середини квітня на порушників винесли 110 постанов, повідомили misto.media в Луцькій міській раді у відповіді на запит.
Торік муніципали винесли 221 постанову за порушення правил зупинки, стоянки та паркування в парку. За 211 з них водії заплатили штрафи (загальна сума 48,978 тис. грн).
Водіїв штрафують за те, що вони нехтують правилами проїзду і заїжджають на територію парку, їздять центральними алеями, що заборонено.
На дорозі, яка веде до зоопарку, раніше встановили обмежувач руху транспорту. Але болард там не працює з початку року. Капремонт планують зробити у весняно-літній період, кажуть в міськраді.
Нагадаємо, загалом у Луцьку є 5 болардів. Минулого року обмежувач руху у центральному парку ремонтували 6 разів.
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