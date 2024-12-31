Що таке блокчейн і як він працює





Принцип дії блокчейну





Уявімо, що є група друзів, які ведуть спільний список доходів. Кожен нотує, хто скільки заробив, але виправити записи ніхто не може — лише додавати нові. Так само працює технологія блокчейн, якщо говорити спрощено. Нова інформація додається, але змінити старі дані неможливо.



Кожен блок містить:



дані про транзакції (наприклад, переказ грошей);

час і дату запису;

унікальний код (хеш), який зв’язує його з попереднім блоком.

Це робить систему децентралізованою. Ніхто не може просто так змінити чи видалити інформацію. Покроково все виглядає наступним чином:



Хтось надсилає гроші або підписує договір — це створює транзакцію.

Вона перевіряється мережею комп’ютерів (їх називають вузли).

Після підтвердження транзакція записується у новий блок.

Блок додається до ланцюга і змінити його вже нереально.



Вся ця система працює без центрального сервера. Немає головного «боса», який би міг щось видалити або коригувати на свій розсуд.

Чому blockchain надійний

Багато хто довіряє блокчейну, знаючи його безпечність. Це не просто база даних. Це система, що сама себе захищає завдяки трьом ключовим принципам:



криптографія — складні математичні алгоритми шифрують дані;

децентралізація — копії записів зберігаються у тисяч користувачів по всьому світу, тому їх неможливо видалити чи модифікувати в одному місці;

прозорість — кожен має право перевірити дані, але ніхто не може їх змінити заднім числом.

Саме тому блокчейн використовують у фінансах, медицині та навіть для онлайн-голосування. Дані залишаються захищеними від підробок і втручання сторонніх.



Де використовується блокчейн

Ця інноваційна система реально працює. І навіть ширше, ніж ми можемо собі уявити:



Криптовалюта. Наприклад, Bitcoin чи Ethereum зберігають у blockchain записи про транзакції.

Банки. Використовують для швидких та безпечних міжнародних платежів.

Логістика. Великі компанії відстежують постачання товарів у реальному часі через блокчейн.

Медицина. Надійне зберігання даних пацієнтів.

Контракти без посередників. Приклад з реального життя — в Дубаї тестують систему реєстрації авто через blockchain. Коли гроші надходять на рахунок продавця, право власності автоматично переписується на покупця. А вся історія машини залишається у блокчейні.

Технологія вже довела свою ефективність у багатьох сферах. Вона продовжує зростати, відкриваючи нові можливості для бізнесу та державних структур.



Що таке блокчейн-гаманець

Щоб користуватися технологією, потрібен блокчейн кошелек, своєрідний ключ до "банківської комірки" у криптовалютному середовищі. У ньому зберігаються не самі гроші, а доступ до них. Гаманець має два головні компоненти:



приватний ключ (секретний код);

публічну адресу (номер рахунку, на який можна отримати кошти).

Кожна транзакція цифровим чином підписується за допомогою особистого ключа користувача, підтверджуючи її справжність. Є апаратні гаманці (як флешка) і програмні (мобільні або вебверсії).



Висновок

Ярослав Гордійчук вважає, що для глибокого розуміння, як працює блокчейн, не потрібно володіти надзвичайними технологічними знаннями. Достатньо ознайомитися з основними концепціями. Якщо коротко, це революційний спосіб зберігання даних. Тут інформація записується у вигляді блоків, кожен з яких зв’язаний із попереднім. Вони зберігаються у багатьох копіях по всьому світу і не піддаються підробці. На думку експерта, все йде до того, що незабаром блокчейн стане таким самим звичайним, як і Інтернет.



Матеріал підготував експерт з питань кібербезпеки — Ярослав Гордійчук



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зараз усі говорять про криптовалюту та цифрові технології. За оцінками провідних аналітиків, у 2025 році ринок блокчейну зросте на 58.3%. Це вражає. Його загальна вартість досягне 306 мільярдів доларів. Перевірена статистика підтверджує зацікавленість компаній, банків і навіть урядів в цій новітній технології. Чому? Бо вона робить обмін даними прозорим, безпечним і захищеним від підробок. Але що таке blockchain звичайними словами? Як експерт з захисту даних , Ярослав Гордійчук пояснює це просто і доступно. Блокчейн — це великий цифровий реєстр, у якому зберігаються дані про транзакції. Інформація записується в блоки. Потім ці елементи зв’язуються між собою, створюючи ланцюг (англійською «chain»). Звідси й назва «блокчейн».Уявімо, що є група друзів, які ведуть спільний список доходів. Кожен нотує, хто скільки заробив, але виправити записи ніхто не може — лише додавати нові. Так само працює технологія блокчейн, якщо говорити спрощено. Нова інформація додається, але змінити старі дані неможливо.Кожен блок містить:Це робить систему децентралізованою. Ніхто не може просто так змінити чи видалити інформацію. Покроково все виглядає наступним чином:Вся ця система працює без центрального сервера. Немає головного «боса», який би міг щось видалити або коригувати на свій розсуд.Багато хто довіряє блокчейну, знаючи його безпечність. Це не просто база даних. Це система, що сама себе захищає завдяки трьом ключовим принципам:Саме тому блокчейн використовують у фінансах, медицині та навіть для онлайн-голосування. Дані залишаються захищеними від підробок і втручання сторонніх.Ця інноваційна система реально працює. І навіть ширше, ніж ми можемо собі уявити:Технологія вже довела свою ефективність у багатьох сферах. Вона продовжує зростати, відкриваючи нові можливості для бізнесу та державних структур.Щоб користуватися технологією, потрібен блокчейн кошелек, своєрідний ключ до "банківської комірки" у криптовалютному середовищі. У ньому зберігаються не самі гроші, а доступ до них. Гаманець має два головні компоненти:Кожна транзакція цифровим чином підписується за допомогою особистого ключа користувача, підтверджуючи її справжність. Є апаратні гаманці (як флешка) і програмні (мобільні або вебверсії).Ярослав Гордійчук вважає, що для глибокого розуміння, як працює блокчейн, не потрібно володіти надзвичайними технологічними знаннями. Достатньо ознайомитися з основними концепціями. Якщо коротко, це революційний спосіб зберігання даних. Тут інформація записується у вигляді блоків, кожен з яких зв’язаний із попереднім. Вони зберігаються у багатьох копіях по всьому світу і не піддаються підробці. На думку експерта, все йде до того, що незабаром блокчейн стане таким самим звичайним, як і Інтернет.Матеріал підготував експерт з питань кібербезпеки — Ярослав Гордійчук

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