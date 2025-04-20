На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Петро Нестеренко

На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Петро Нестеренко
На війні загинув Герой з Луцької громади Петро Нестеренко.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Житель с. Милуші Луцької міської територіальної громади Нестеренко Петро Іванович, 03.09.1989 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника-оператора 2 розвідувального відділення розвідувального взводу.

Солдат Нестеренко Петро Іванович загинув 20.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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