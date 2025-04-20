На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Петро Нестеренко

Петро Нестеренко.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Житель с. Милуші Луцької міської територіальної громади Нестеренко Петро Іванович, 03.09.1989 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника-оператора 2 розвідувального відділення розвідувального взводу.



Солдат Нестеренко Петро Іванович загинув 20.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Луцької громадиПро це повідомив міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Житель с. Милуші Луцької міської територіальної громади Нестеренко Петро Іванович, 03.09.1989 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду розвідника-оператора 2 розвідувального відділення розвідувального взводу.Солдат Нестеренко Петро Іванович загинув 20.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію