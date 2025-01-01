На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження
Ковельська громада попрощалася із загиблим Героєм у день його народження.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Командир кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А7028, капітан Котик Володимир Володимирович народився 22 квітня 1973 року у Ковелі. Закінчив ЗОШ №11. Вищу освіту за фахом інженера-будівельника здобув в Українському інституті інженерів водного господарства (м. Рівне). Працював в управлінні капітального будівництва місцевого заводу «Ковельсільмаш», керував будівництвом об’єктів у Києві.

Закінчивши військову кафедру у вузі, отримав звання лейтенанта. У лютому 2014 року підтримав протестувальників на Майдані. А в серпні 2014-го Володимира Котика призвали по мобілізації в Державну прикордонну службу. Свій перший бойовий досвід як учасник АТО отримав на Донеччині. З того часу його життєва доля була пов’язана з військовою службою. Він постійно зростав як професійний військовий, навчався, проходив військові збори. Отримав звання старшого лейтенанта, згодом капітана. У січні 2022 року підписав контракт і у складі 100-ї бригади тероборони, а потім окремої механізованої бригади, пройшов найважчі ділянки фронту: тримав оборону на Лиманському, Бахмутському, Торецькому напрямках.

Сильний і вольовий командир, у житті він був надзвичайно добрим і чуйним. Щиро любив своїх племінників, піклувався про батьків, яким завжди допомагав і підтримував", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження

Капітан Володимир Котик загинув 18 квітня біля населеного пункту Плещіївка на Донеччині в результаті артилерійського обстрілу позицій.

"Щирі співчуття мамі Ганні Володимирівні, батькові Володимиру Григоровичу, сестрам Наталії та Людмилі, племінникам Анастасії та Василеві, усім, хто знав і любив Володимира", - зазначив Ігор Чайка.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження

Останнім місцем спочинку захисника стала Алея Героїв міського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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