На Волині попрощалися із загиблим Героєм Володимиром Котиком у день його народження





Про це Ігор Чайка.



"Командир кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А7028, капітан Котик Володимир Володимирович народився 22 квітня 1973 року у Ковелі. Закінчив ЗОШ №11. Вищу освіту за фахом інженера-будівельника здобув в Українському інституті інженерів водного господарства (м. Рівне). Працював в управлінні капітального будівництва місцевого заводу «Ковельсільмаш», керував будівництвом об’єктів у Києві.



Закінчивши військову кафедру у вузі, отримав звання лейтенанта. У лютому 2014 року підтримав протестувальників на Майдані. А в серпні 2014-го Володимира Котика призвали по мобілізації в Державну прикордонну службу. Свій перший бойовий досвід як учасник АТО отримав на Донеччині. З того часу його життєва доля була пов’язана з військовою службою. Він постійно зростав як професійний військовий, навчався, проходив військові збори. Отримав звання старшого лейтенанта, згодом капітана. У січні 2022 року підписав контракт і у складі 100-ї бригади тероборони, а потім окремої механізованої бригади, пройшов найважчі ділянки фронту: тримав оборону на Лиманському, Бахмутському, Торецькому напрямках.



Сильний і вольовий командир, у житті він був надзвичайно добрим і чуйним. Щиро любив своїх племінників, піклувався про батьків, яким завжди допомагав і підтримував", - йдеться в повідомленні.



Капітан Володимир Котик загинув 18 квітня біля населеного пункту Плещіївка на Донеччині в результаті артилерійського обстрілу позицій.



"Щирі співчуття мамі Ганні Володимирівні, батькові Володимиру Григоровичу, сестрам Наталії та Людмилі, племінникам Анастасії та Василеві, усім, хто знав і любив Володимира", - зазначив Ігор Чайка.



Останнім місцем спочинку захисника стала Алея Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада попрощалася із загиблим Героєм у день його народження.Про це повідомив міський голова Ковеля"Командир кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А7028, капітан Котик Володимир Володимирович народився 22 квітня 1973 року у Ковелі. Закінчив ЗОШ №11. Вищу освіту за фахом інженера-будівельника здобув в Українському інституті інженерів водного господарства (м. Рівне). Працював в управлінні капітального будівництва місцевого заводу «Ковельсільмаш», керував будівництвом об’єктів у Києві.Закінчивши військову кафедру у вузі, отримав звання лейтенанта. У лютому 2014 року підтримав протестувальників на Майдані. А в серпні 2014-го Володимира Котика призвали по мобілізації в Державну прикордонну службу. Свій перший бойовий досвід як учасник АТО отримав на Донеччині. З того часу його життєва доля була пов’язана з військовою службою. Він постійно зростав як професійний військовий, навчався, проходив військові збори. Отримав звання старшого лейтенанта, згодом капітана. У січні 2022 року підписав контракт і у складі 100-ї бригади тероборони, а потім окремої механізованої бригади, пройшов найважчі ділянки фронту: тримав оборону на Лиманському, Бахмутському, Торецькому напрямках.Сильний і вольовий командир, у житті він був надзвичайно добрим і чуйним. Щиро любив своїх племінників, піклувався про батьків, яким завжди допомагав і підтримував", - йдеться в повідомленні.Капітан Володимир Котик загинув 18 квітня біля населеного пункту Плещіївка на Донеччині в результаті артилерійського обстрілу позицій."Щирі співчуття мамі, батькові, сестрамта, племінникам Анастасії та Василеві, усім, хто знав і любив Володимира", - зазначив Ігор Чайка.Останнім місцем спочинку захисника стала Алея Героїв міського кладовища.

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