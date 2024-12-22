Великодня турбота: учні луцького ліцею відвідали поранених бійців у госпіталі МВС
Сьогодні, 16:09
У світлі дні Великодня учні Луцького ліцею №4 імені Модеста Левицького відвідали бійців, які перебувають на лікуванні у Територіальному медичному об’єднанні Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області, серед них є і наші поліцейські-добровольці.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Школярі привітали бійців із Воскресінням Христовим, подарували частинку тепла та щирі емоції.
Вони читали вірші українських поетів, співали пісень і вручили захисникам листи підтримки й сувеніри, зроблені власноруч, а також прапор України зі словами вдячності. Діти подякували бійцям за їхню мужність, силу та відданість, адже саме завдяки цьому вони мають змогу жити та зростати в Україні.
Окрім щирих слів, учні передали воїнам пасхальні гостинці - смаколики, придбані за кошти, що зібрали під час шкільних благодійних ярмарків.
До організації зустрічі долучилися працівники ювенальної превенції та управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області.
Через такі прості дії діти вчаться бути вдячними, а військові - відчувають, що їхня справа має значення.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Школярі привітали бійців із Воскресінням Христовим, подарували частинку тепла та щирі емоції.
Вони читали вірші українських поетів, співали пісень і вручили захисникам листи підтримки й сувеніри, зроблені власноруч, а також прапор України зі словами вдячності. Діти подякували бійцям за їхню мужність, силу та відданість, адже саме завдяки цьому вони мають змогу жити та зростати в Україні.
Окрім щирих слів, учні передали воїнам пасхальні гостинці - смаколики, придбані за кошти, що зібрали під час шкільних благодійних ярмарків.
До організації зустрічі долучилися працівники ювенальної превенції та управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області.
Через такі прості дії діти вчаться бути вдячними, а військові - відчувають, що їхня справа має значення.
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