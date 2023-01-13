Біля храмів Луцька БФ «Ангар. Україна» зібрав понад 395 тисяч





Загальний результат — 395 797, 68 грн, повідомила в коментарі Ірина Одіон.



На Великдень збирали гроші на таких локаціях:



Собор Святої Трійці — 176 773 грн і 20 доларів;



Церква «Дім Євангелія» — 4462 грн;



Собор Всіх Святих землі Волинської — 18 458,50 грн, 20 євро і 10 доларів.



Також своїми донатами й допоміжними банками небайдужі поповнили збір ще на 32 тис. 345 грн.



У Вербну неділю біля храмів міста обмінювали вербові гілки на донат на тактичну медицину та дрони для Сил оборони й безпеки.



За гроші куплять техніку для Сил оборони та безпеки.



Такий спосіб збору коштів під храмами минулого року запропонував ветеран Олексій Кушнєр. Тоді він та директорка фонду «Ангар.Україна» Ольга Валянік збирали гроші біля Собору Святої Трійці.



Торік зібрали:



у Вербну неділю — 104 тис. 889 грн 10 коп, та 50 євро;



на Великдень — 141 тис. 853 грн і 5 євро.



Кошти тоді долучили до 15-мільйонного збору «Ми не в кіно, ми так живемо».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В межах ініціативи «Святкуємо — допомагаємо» благодійний фонд «Ангар. Україна» у Вербну неділю зібрав 161,595 тис. грн, на Великдень — 234,202 тис. грн.Загальний результат — 395 797, 68 грн, повідомила в коментарі misto.media комунікаційниця благодійного фонду «Ангар. Україна»На Великдень збирали гроші на таких локаціях:Собор Святої Трійці — 176 773 грн і 20 доларів;Церква «Дім Євангелія» — 4462 грн;Собор Всіх Святих землі Волинської — 18 458,50 грн, 20 євро і 10 доларів.Також своїми донатами й допоміжними банками небайдужі поповнили збір ще на 32 тис. 345 грн.У Вербну неділю біля храмів міста обмінювали вербові гілки на донат на тактичну медицину та дрони для Сил оборони й безпеки.За гроші куплять техніку для Сил оборони та безпеки.Такий спосіб збору коштів під храмами минулого року запропонував ветеран Олексій Кушнєр. Тоді він та директорка фонду «Ангар.Україна» Ольга Валянік збирали гроші біля Собору Святої Трійці.Торік зібрали:у Вербну неділю — 104 тис. 889 грн 10 коп, та 50 євро;на Великдень — 141 тис. 853 грн і 5 євро.Кошти тоді долучили до 15-мільйонного збору «Ми не в кіно, ми так живемо».

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