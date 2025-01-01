«Бачимо занепокоєння, але не маємо права втручатись»: МОЗ про директора лікарні у смітнику на Житомирщині





Про це МОЗ заявило у відповідь на запит



Так, у відомстві наголосили, що не мають повноважень втручатися в процес реорганізації закладів охорони здоров’я.



«Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ухвалення рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади є виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад», — йдеться у відповіді.



Організаційні питання та кадрові рішення не належать до повноважень Міністерства охорони здоров’я України. Тож там не можуть їх ані переглядати, ані скасовувати — відповідають у МОЗ. Хоча й визнають, що процес реорганізації нерідко супроводжується спротивом на місцях.



«У процесі реорганізації закладів охорони здоров’я іноді виникає занепокоєння з боку медичних працівників і мешканців громад. Це природно, адже зміни завжди викликають тривогу, люди хвилюються за збереження робочих місць, доступність медичної допомоги та звичний порядок речей. Особливо чутливо сприймається оптимізація або об’єднання відділень у невеликих населених пунктах», — зазначають у Міністерстві.



Там додають: процес реорганізації в лікарнях триває постійно і зумовлений новими викликами у сфері охорони здоров’я, зміною потреб населення та впровадженням сучасних медичних технологій. Відповідно до створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я, вони поділяються на надкластерні, кластерні та загальні.



«Важливо, щоб зміни супроводжувалися відкритою комунікацією з боку власника та керівників закладів охорони здоров’я, поясненням рішень і активною участю місцевої громади, щоб спільно зробити медичну систему більш сучасною, зручною та ефективною для пацієнтів», — наголошують у МОЗ.



Більше контексту



11 квітня в передмісті Житомира відбувся мітинг із вимогою не закривати неврологічне відділення комунальної Житомирської багатопрофільної опорної лікарні. Коли на вимогу людей вийшов виконувач обов’язків гендиректора закладу Сергій Демус, його кинули у сміттєвий бак.



Після протестів наказ про реорганізацію (об’єднання терапевтичного і неврологічного відділень) було скасовано.



Раніше обурення громадськості та пацієнтів також викликало рішення про об’єднання ортопедично-травматологічних відділень у Житомирській обласній клінічній лікарні. Така реорганізація передбачала скорочення працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров’я відреагувало на мітинг на Житомирщині, під час якого гендиректора лікарні викинули у сміттєвий бак, протестуючи проти закриття відділення. Там наголосили на неприпустимості будь-яких виявів насильства, які принижують честь та гідність медичних працівників та керівників закладів охорони здоров’я.Про це МОЗ заявило у відповідь на запит hromadske Так, у відомстві наголосили, що не мають повноважень втручатися в процес реорганізації закладів охорони здоров’я.«Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ухвалення рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади є виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад», — йдеться у відповіді.Організаційні питання та кадрові рішення не належать до повноважень Міністерства охорони здоров’я України. Тож там не можуть їх ані переглядати, ані скасовувати — відповідають у МОЗ. Хоча й визнають, що процес реорганізації нерідко супроводжується спротивом на місцях.«У процесі реорганізації закладів охорони здоров’я іноді виникає занепокоєння з боку медичних працівників і мешканців громад. Це природно, адже зміни завжди викликають тривогу, люди хвилюються за збереження робочих місць, доступність медичної допомоги та звичний порядок речей. Особливо чутливо сприймається оптимізація або об’єднання відділень у невеликих населених пунктах», — зазначають у Міністерстві.Там додають: процес реорганізації в лікарнях триває постійно і зумовлений новими викликами у сфері охорони здоров’я, зміною потреб населення та впровадженням сучасних медичних технологій. Відповідно до створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я, вони поділяються на надкластерні, кластерні та загальні.«Важливо, щоб зміни супроводжувалися відкритою комунікацією з боку власника та керівників закладів охорони здоров’я, поясненням рішень і активною участю місцевої громади, щоб спільно зробити медичну систему більш сучасною, зручною та ефективною для пацієнтів», — наголошують у МОЗ.11 квітня в передмісті Житомира відбувся мітинг із вимогою не закривати неврологічне відділення комунальної Житомирської багатопрофільної опорної лікарні. Коли на вимогу людей вийшов виконувач обов’язків гендиректора закладу Сергій Демус, його кинули у сміттєвий бак.Після протестів наказ про реорганізацію (об’єднання терапевтичного і неврологічного відділень) було скасовано.Раніше обурення громадськості та пацієнтів також викликало рішення про об’єднання ортопедично-травматологічних відділень у Житомирській обласній клінічній лікарні. Така реорганізація передбачала скорочення працівників.

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