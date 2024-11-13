Вдарило струмом: помер 16-річний волинянин, який виліз на вагон поїзда

дитину вразило струмом на вагоні-цистерни, що перебувала на залізничній колії. 16-річний хлопець помер.



Слідчі Ківерець розслідують нещасний випадок в с. Кадище, повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Інцидент трапився 20 квітня. Хлопець, 2009 року народження, виліз на вагон поїзда, де його вдарило струмом. Дитина загинула.



За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».



Встановлюються всі деталі.

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