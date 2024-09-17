У Луцьку без гарячої води лишилось 27 будинків і дитсадок





Воду вимкнули через реконструкцію обладнання, повідомляє ДКП "Луцьктепло", пише



Тепловий пункт на вул. Зоряній зупинили на два дні. Відновити гарячу воду планують до кінця дня 23 квітня. Більшість робіт виконали: змонтували нове обладнання, замінили теплообмінник та насоси.



Гарячої води не буде у будинках за адресами:



вул. Зоряна, 3, 5, 7, 9, 11;



просп. Президента Грушевського, 1, 33;



вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13-А, 15-А, 23-А, 25-А;



вул. Євгена Коновальця, 1-А, 1-Б, 2;



вул. Привокзальна, 14, 14-А, 15;



вул. Стрілецька, 2, 6, 6-А, 8.



Також без води — ЗДО № 27 за адресою вул. Євгена Коновальця 10—А.



Підвальну котельню на вул. Лесі Українки зупинили на ремонт на місяць. Там планують повністю замінити застаріле обладнання. Увесь цей час гарячої води не буде в будинках на вул. Лесі Українки, 67 та вул. Градний Узвіз, 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Постачання гарячої води 22 квітня призупинили від центрального теплового пункту на вул. Зоряній (колишня Арцеулова) та від котельні на вул. Лесі Українки.Воду вимкнули через реконструкцію обладнання, повідомляє ДКП "Луцьктепло", пише misto.media Тепловий пункт на вул. Зоряній зупинили на два дні. Відновити гарячу воду планують до кінця дня 23 квітня. Більшість робіт виконали: змонтували нове обладнання, замінили теплообмінник та насоси.Гарячої води не буде у будинках за адресами:вул. Зоряна, 3, 5, 7, 9, 11;просп. Президента Грушевського, 1, 33;вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13-А, 15-А, 23-А, 25-А;вул. Євгена Коновальця, 1-А, 1-Б, 2;вул. Привокзальна, 14, 14-А, 15;вул. Стрілецька, 2, 6, 6-А, 8.Також без води — ЗДО № 27 за адресою вул. Євгена Коновальця 10—А.Підвальну котельню на вул. Лесі Українки зупинили на ремонт на місяць. Там планують повністю замінити застаріле обладнання. Увесь цей час гарячої води не буде в будинках на вул. Лесі Українки, 67 та вул. Градний Узвіз, 2.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію