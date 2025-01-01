Через необережність на Волині виникла масштабна пожежа
Сьогодні, 14:22
У Камінь-Каширському районі на Волині рятувальники ліквідовують пожежу на торф’янику, яка охопила близько гектара.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
21 квітня о 18:53 на лінію 101 надійшло про те, що поблизу села Рудка Маневицької громади горить торф’яник. Загальна площа – 1 га.
На місце події скеровано рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Комарове.
Вогнеборці за допомогою водяних стволів та підручних засобів о 22:45 локалізували займання, станом на сьогодні триває ліквідація горіння.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
21 квітня о 18:53 на лінію 101 надійшло про те, що поблизу села Рудка Маневицької громади горить торф’яник. Загальна площа – 1 га.
На місце події скеровано рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Комарове.
Вогнеборці за допомогою водяних стволів та підручних засобів о 22:45 локалізували займання, станом на сьогодні триває ліквідація горіння.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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