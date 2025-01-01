36-річний лучанин переправляв чоловіків за кордон: влаштовував їх як «водіїв» на приватну фірму

36-річний лучанин переправляв чоловіків за кордон: влаштовував їх як «водіїв» на приватну фірму
СБУ затримала на Волині організатора «схеми для ухилянтів».

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки ліквідувала на Волині схему ухилення від мобілізації.

У результаті комплексних заходів затримано організатора оборудки.
За матеріалами справи, зловмисником виявився 36-річний мешканець Луцька, який намагався налагодити механізм незаконного перетину державного кордону для ухилянтів. Він пропонував потенційним «клієнтам» влаштувати їх як фіктивних водіїв на приватну фірму, яка здійснює міжнародні вантажні перевезення.

За свої «послуги» фігурант вимагав спочатку одноразовий платіж, а потім встановлював щомісячну «плату» за перебування ухилянта на фіктивній посаді водія для можливості перетину кордону. На одному ухилянті зловмисник заробляв до 2 тис. доларів США за кілька місяців.

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документи з доказами протиправної діяльності.

Слідчі повідомили “махінатору” про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
36-річний лучанин переправляв чоловіків за кордон: влаштовував їх як «водіїв» на приватну фірму

Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

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Теги: Волинь, СБУ
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