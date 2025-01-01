36-річний лучанин переправляв чоловіків за кордон: влаштовував їх як «водіїв» на приватну фірму
Сьогодні, 13:46
СБУ затримала на Волині організатора «схеми для ухилянтів».
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки ліквідувала на Волині схему ухилення від мобілізації.
У результаті комплексних заходів затримано організатора оборудки.
За матеріалами справи, зловмисником виявився 36-річний мешканець Луцька, який намагався налагодити механізм незаконного перетину державного кордону для ухилянтів. Він пропонував потенційним «клієнтам» влаштувати їх як фіктивних водіїв на приватну фірму, яка здійснює міжнародні вантажні перевезення.
За свої «послуги» фігурант вимагав спочатку одноразовий платіж, а потім встановлював щомісячну «плату» за перебування ухилянта на фіктивній посаді водія для можливості перетину кордону. На одному ухилянті зловмисник заробляв до 2 тис. доларів США за кілька місяців.
У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документи з доказами протиправної діяльності.
Слідчі повідомили “махінатору” про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки ліквідувала на Волині схему ухилення від мобілізації.
У результаті комплексних заходів затримано організатора оборудки.
За матеріалами справи, зловмисником виявився 36-річний мешканець Луцька, який намагався налагодити механізм незаконного перетину державного кордону для ухилянтів. Він пропонував потенційним «клієнтам» влаштувати їх як фіктивних водіїв на приватну фірму, яка здійснює міжнародні вантажні перевезення.
За свої «послуги» фігурант вимагав спочатку одноразовий платіж, а потім встановлював щомісячну «плату» за перебування ухилянта на фіктивній посаді водія для можливості перетину кордону. На одному ухилянті зловмисник заробляв до 2 тис. доларів США за кілька місяців.
У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документи з доказами протиправної діяльності.
Слідчі повідомили “махінатору” про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ухилянт на Волині тицяв $1500, щоб утекти за кордон
Сьогодні, 14:04
36-річний лучанин переправляв чоловіків за кордон: влаштовував їх як «водіїв» на приватну фірму
Сьогодні, 13:46
Розкрили деталі схеми, як у Києві «дерибанили» 150 мільйонів
Сьогодні, 13:39