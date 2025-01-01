Ухилянт на Волині тицяв $1500, щоб утекти за кордон

Ухилянт на Волині тицяв $1500, щоб утекти за кордон
На Волині затримано чоловіка, який намагався підкупити прикордонника задля незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Днями правоохоронці в міжнародному пункті пропуску «Устилуг» затримали громадянина України, який запропонував військовослужбовцю Державної прикордонної служби 1500 доларів США за сприяння у незаконному перетині державного кордону.

Напередодні 51-річний житель Черкаської області, який оформив документи нібито для супроводу дружини з ІІ групою інвалідності, звернувся до прикордонника з пропозицією внести до бази даних фіктивну інформацію про спільний виїзд подружжя за кордон. Насправді жінка на даний час перебуває у Великобританії та не планує повертатися на Батьківщину.

Проте він натрапив на принципову позицію охоронця кордону. Відповідно до політики нульової толерантності до корупції, яка є невід’ємною частиною роботи ДПСУ, прикордонник негайно повідомив про спробу підкупу. Завдяки його діям факт правопорушення був задокументований у повному обсязі.

Правоохоронці затримали чоловіка у пункті пропуску під час передачі вказаної суми.

Оперативні заходи в межах кримінального провадження проводилися міжвідомчою групою у складі співробітників внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» Держприкордонслужби, представників Волинського управління ДВБ НП, СУ ГУНП України в області, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Затриманому черкасцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі та обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту в нічний час.


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Теги: ухилянт, кордон
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