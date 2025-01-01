Прочитати щоденник далекої родички чи розплутати клубок почуттів: що покажуть у Луцьку 25 – 26 квітня

Прочитати щоденник далекої родички чи розплутати клубок почуттів: що покажуть у Луцьку 25 – 26 квітня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г. Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть за грою сильних характерів, співпереживатимуть історію одної пристрасті, проживатимуть доволі складне та насичене буття жінки, яка залишила далекій родичці щоденник свого життя. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів та їхньою майстерністю.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 25 до 26 квітня.

Знову на камерній сцені!

У п’ятницю, 25 квітня, о 18:00 – французька комедія «Обережно-жінки!» Андрея Курейчика. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

Дотепна комедія про художника-ловеласа, який одночасно зустрічається з трьома жінками. Його ретельно сплановане подвійне (а то й потрійне) життя раптово руйнується, коли всі коханки з’являються в один день. Ця вистава – про кохання, брехню і несподівані повороти долі.
Прочитати щоденник далекої родички чи розплутати клубок почуттів: що покажуть у Луцьку 25 – 26 квітня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Це вистава, у якій героїня поринає у життя іншої жінки: переживає і протестує, знаходить спільне і дивується несподіваному.

У суботу, 26 квітня, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 год 40 хв (без антракту).

Історія починається інтригуюче, майже як у детективі: несподіваний спадок від незнайомої американської бабусі, загадкові умови його отримання – прочитати щоденник далекої родички, розстріляної у 41-му році... І не просто прочитати, а й зіграти і – найголовніше – відгадати потаємну волю американки... У постановці чимало комічних моментів, а фінал пронизливо-сумний і водночас світлий.
Прочитати щоденник далекої родички чи розплутати клубок почуттів: що покажуть у Луцьку 25 – 26 квітня

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Прочитати щоденник далекої родички чи розплутати клубок почуттів: що покажуть у Луцьку 25 – 26 квітня

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Теги: театр, Луцьк
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