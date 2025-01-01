На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці
Сьогодні, 13:15
Інспекторка патрульної поліції в Луцьку допомогла літній жінці повернутися додому.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
До інспекторки служби освітньої безпеки звернулася працівниця ліцею №7 з проханням про допомогу: вже другий день поспіль на зупинці громадського транспорту поблизу навчального закладу перебувала літня жінка.
Патрульна Анастасія Сімончук негайно вирушила на місце. Там вона виявила розгублену жінку, яка мала труднощі зі слухом і не орієнтувалася в просторі.
Інспекторка оперативно встановила її особу та зв’язалася з родичами. Незабаром на зупинку приїхав родич і забрав жінку додому.
«Добре, що небайдужість і людяність залишаються основою нашої щоденної роботи. Якщо ви помітили людину, яка потребує допомоги — не залишайтеся осторонь. Телефонуйте на лінію 102», - зазначили у патрульній поліції.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
До інспекторки служби освітньої безпеки звернулася працівниця ліцею №7 з проханням про допомогу: вже другий день поспіль на зупинці громадського транспорту поблизу навчального закладу перебувала літня жінка.
Патрульна Анастасія Сімончук негайно вирушила на місце. Там вона виявила розгублену жінку, яка мала труднощі зі слухом і не орієнтувалася в просторі.
Інспекторка оперативно встановила її особу та зв’язалася з родичами. Незабаром на зупинку приїхав родич і забрав жінку додому.
«Добре, що небайдужість і людяність залишаються основою нашої щоденної роботи. Якщо ви помітили людину, яка потребує допомоги — не залишайтеся осторонь. Телефонуйте на лінію 102», - зазначили у патрульній поліції.
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