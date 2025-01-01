На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці

На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці
Інспекторка патрульної поліції в Луцьку допомогла літній жінці повернутися додому.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

До інспекторки служби освітньої безпеки звернулася працівниця ліцею №7 з проханням про допомогу: вже другий день поспіль на зупинці громадського транспорту поблизу навчального закладу перебувала літня жінка.
На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці

Патрульна Анастасія Сімончук негайно вирушила на місце. Там вона виявила розгублену жінку, яка мала труднощі зі слухом і не орієнтувалася в просторі.
На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці

Інспекторка оперативно встановила її особу та зв’язалася з родичами. Незабаром на зупинку приїхав родич і забрав жінку додому.

«Добре, що небайдужість і людяність залишаються основою нашої щоденної роботи. Якщо ви помітили людину, яка потребує допомоги — не залишайтеся осторонь. Телефонуйте на лінію 102», - зазначили у патрульній поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
36-річний лучанин переправляв чоловіків за кордон: влаштовував їх як «водіїв» на приватну фірму
Сьогодні, 13:46
Розкрили деталі схеми, як у Києві «дерибанили» 150 мільйонів
Сьогодні, 13:39
На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці
Сьогодні, 13:15
Під час пожежі в потязі «Суми-Київ» загинув начальник поїзда з Ковеля
Сьогодні, 13:00
Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
У Луцьку 61-річного чоловіка вже втретє цьогоріч впіймали п'яним за кермом У Луцьку 61-річного чоловіка вже втретє цьогоріч впіймали п'яним за кермом
15 квітня, 12:28
П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці П’яного водія волинським патрульним «здали» очевидці
27 березня, 12:06
Під час комендантської години на Волині зловили двох п’яних водіїв Під час комендантської години на Волині зловили двох п’яних водіїв
25 березня, 13:07
Напав з кулаками на поліцейського: волинянину загрожує до 5 років позбавлення волі Напав з кулаками на поліцейського: волинянину загрожує до 5 років позбавлення волі
03 березня, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ухилянт на Волині тицяв $1500, щоб утекти за кордон
Сьогодні, 14:04
 0
36-річний лучанин переправляв чоловіків за кордон: влаштовував їх як «водіїв» на приватну фірму
Сьогодні, 13:46
 0
Розкрили деталі схеми, як у Києві «дерибанили» 150 мільйонів
Сьогодні, 13:39
 0
На Волині поліцейська допомогла бабусі, яка два дні перебувала на зупинці
Сьогодні, 13:15
 0
Під час пожежі в потязі «Суми-Київ» загинув начальник поїзда з Ковеля
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8