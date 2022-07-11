На Волині відшукали жінку, яка заблукала у лісі

Волинські рятувальники провели пошукові роботи та віднайшли заблукалу жінку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.6 серпня о 20:42 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Кашівка Ковельського району заблукала в лісі людина.Для пошуків людини залучались співробітники поліції, рятувальники з Ковельщини та з Головного управління ДСНС області, кінологічна служба, працівники місцевого лісництва та місцеві мешканці.Напрямок пошуків вказав собака кінологічної служби, а оператором безпілотних літальних апаратів служби 101 виявлено точне місце знаходження потерпілої та скориговано пошукову групу ДСНС.Мешканку села Кашівка Велицької громади Ковельського району Любов Б., 1953 року народження, знайшли близько півночі поблизу річки в болотистій місцевості, на щастя, медичної допомоги не потребувала.