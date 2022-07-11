На Волині відшукали жінку, яка заблукала у лісі

На Волині відшукали жінку, яка заблукала у лісі
Волинські рятувальники провели пошукові роботи та віднайшли заблукалу жінку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

6 серпня о 20:42 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Кашівка Ковельського району заблукала в лісі людина.

Для пошуків людини залучались співробітники поліції, рятувальники з Ковельщини та з Головного управління ДСНС області, кінологічна служба, працівники місцевого лісництва та місцеві мешканці.

Напрямок пошуків вказав собака кінологічної служби, а оператором безпілотних літальних апаратів служби 101 виявлено точне місце знаходження потерпілої та скориговано пошукову групу ДСНС.
На Волині відшукали жінку, яка заблукала у лісі

Мешканку села Кашівка Велицької громади Ковельського району Любов Б., 1953 року народження, знайшли близько півночі поблизу річки в болотистій місцевості, на щастя, медичної допомоги не потребувала.
На Волині відшукали жінку, яка заблукала у лісі
На Волині відшукали жінку, яка заблукала у лісі
На Волині відшукали жінку, яка заблукала у лісі

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Теги: Волинь, жінка, рятувальники
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