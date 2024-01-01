Більшість абітурієнтів — з Покровської громади: у релокованому на Волинь ДНТУ триває вступна кампанія





Як розповів Артем Мерзлікін, переважно серед абітурієнтів — жителі з Покровської громади. Але, збільшилась й кількість вступників з Волині.



Вступна кампанія в Донецькому національному технічному університеті розпочалася 1 липня.



"Вступники подають документи онлайн. Надають документ про попередню освіту з додатками, паспорт та код. Створюють електронний кабінет. Документи можна надіслати онлайн або можна прийти персонально", — розповіла фахівчиня приймальної комісії Галина Лисенко.

Наразі на бакалаврат у виш надійшло 653 заяви від студентів. Це — орієнтовно на 100 менше, ніж торік.



У Луцьку виш працює на території одного з корпусів Луцького національного технічного університету. Зі слів Артема Мерзлікіна, зараз ДНТУ змушений працювати в онлайн режимі, бо не має достатньо приміщень.



"Багато дітей, хто телефонує, а хто й приходить питають про офлайн режим. Я розумію, що діти хочуть навчатися в аудиторіях, з викладачами. На жаль, ми не в змозі надати зараз таку можливість. Тому в нас онлайн", — додав заступник відповідального секретаря приймальної комісії.



Одна із тих, хто вступає в релокований виш — Анастасія Коломоєць. Дівчина розповіла: вона родом з Покровської громади, до Луцька переїхала у 2022 році. Студентка планує вступатиме до магістратури. Здобувши економічну освіту, хоче опанувати спеціальність "Цивільна безпека".



"Зараз ситуація в Україні така, що потрібно буде відновлювати нашу рідну Донеччину. Країна потребує нових працівників, новий кадровий резерв. Тому не роздумуючи обрала цивільну безпеку. Я спробую і на бюджет вступити, і на контракт", — каже дівчина.



В Донецькому університеті є чотири факультети та інститут післядипломної освіти, 23 спеціальності. Наразі усі кафедри укомплектовані викладачами, сказав Артем Мерзлікін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Донецькому національному технічному університеті (ДНТУ) триває третя вступна кампанія на Волині. У квітні 2022-го університет переїхав з Покровська до Луцька.Як розповів Суспільному заступник відповідального секретаря приймальної комісії, переважно серед абітурієнтів — жителі з Покровської громади. Але, збільшилась й кількість вступників з Волині.Вступна кампанія в Донецькому національному технічному університеті розпочалася 1 липня."Вступники подають документи онлайн. Надають документ про попередню освіту з додатками, паспорт та код. Створюють електронний кабінет. Документи можна надіслати онлайн або можна прийти персонально", — розповіла фахівчиня приймальної комісії Галина Лисенко.Наразі на бакалаврат у виш надійшло 653 заяви від студентів. Це — орієнтовно на 100 менше, ніж торік.У Луцьку виш працює на території одного з корпусів Луцького національного технічного університету. Зі слів Артема Мерзлікіна, зараз ДНТУ змушений працювати в онлайн режимі, бо не має достатньо приміщень."Багато дітей, хто телефонує, а хто й приходить питають про офлайн режим. Я розумію, що діти хочуть навчатися в аудиторіях, з викладачами. На жаль, ми не в змозі надати зараз таку можливість. Тому в нас онлайн", — додав заступник відповідального секретаря приймальної комісії.Одна із тих, хто вступає в релокований виш — Анастасія Коломоєць. Дівчина розповіла: вона родом з Покровської громади, до Луцька переїхала у 2022 році. Студентка планує вступатиме до магістратури. Здобувши економічну освіту, хоче опанувати спеціальність "Цивільна безпека"."Зараз ситуація в Україні така, що потрібно буде відновлювати нашу рідну Донеччину. Країна потребує нових працівників, новий кадровий резерв. Тому не роздумуючи обрала цивільну безпеку. Я спробую і на бюджет вступити, і на контракт", — каже дівчина.В Донецькому університеті є чотири факультети та інститут післядипломної освіти, 23 спеціальності. Наразі усі кафедри укомплектовані викладачами, сказав Артем Мерзлікін.

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