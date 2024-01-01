Сили оборони за добу знищили ще 1230 окупантів





Про це повідомив Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,



- танків ‒ 8429 (+8) од,



- бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,



- артилерійських систем – 16451 (+67) од,



- РСЗВ – 1138 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,



- літаків – 365 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),



- крилаті ракети ‒ 2421 (+1),



- кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,



- спеціальна техніка ‒ 2759 (+21).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку вторгнення Росія втратила близько 586 370 солдатів.Про це повідомив Генштаб.- особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,- танків ‒ 8429 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,- артилерійських систем – 16451 (+67) од,- РСЗВ – 1138 (+0) од,- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,- літаків – 365 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),- крилаті ракети ‒ 2421 (+1),- кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,- спеціальна техніка ‒ 2759 (+21).

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