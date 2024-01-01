Сили оборони за добу знищили ще 1230 окупантів

Сили оборони за добу знищили ще 1230 окупантів
Від початку вторгнення Росія втратила близько 586 370 солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,

- танків ‒ 8429 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,

- артилерійських систем – 16451 (+67) од,

- РСЗВ – 1138 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,

- літаків – 365 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),

- крилаті ракети ‒ 2421 (+1),

- кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,

- спеціальна техніка ‒ 2759 (+21).

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Теги: Україна, росія, війна
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