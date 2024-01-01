Сили оборони за добу знищили ще 1230 окупантів
Сьогодні, 10:54
Від початку вторгнення Росія втратила близько 586 370 солдатів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8429 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,
- артилерійських систем – 16451 (+67) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2421 (+1),
- кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 2759 (+21).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8429 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,
- артилерійських систем – 16451 (+67) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2421 (+1),
- кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 2759 (+21).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція розшукала зниклого на Волині підлітка
Сьогодні, 11:26
На Донеччині у бою загинув лучанин Віктор Бущак
Сьогодні, 11:05
Сили оборони за добу знищили ще 1230 окупантів
Сьогодні, 10:54
У Німеччині частково обвалився готель, загинула людина
Сьогодні, 10:30
Більшість абітурієнтів — з Покровської громади: у релокованому на Волинь ДНТУ триває вступна кампанія
Сьогодні, 10:10