На Донеччині у бою загинув лучанин Віктор Бущак

На Донеччині у бою загинув лучанин Віктор Бущак
До Луцької громади надійшла скорботна звістка про загибель на війні неподалік села Залізне на Донеччині військовослужбовця з Луцька Віктора Бущака.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Бущак Віктор Володимирович, 05.07.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Старший солдат Віктор Бущак загинув 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.

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Теги: загиблі, війна
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