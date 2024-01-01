На Донеччині у бою загинув лучанин Віктор Бущак
Сьогодні, 11:05
До Луцької громади надійшла скорботна звістка про загибель на війні неподалік села Залізне на Донеччині військовослужбовця з Луцька Віктора Бущака.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Бущак Віктор Володимирович, 05.07.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.
Старший солдат Віктор Бущак загинув 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Бущак Віктор Володимирович, 05.07.1976 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.
Старший солдат Віктор Бущак загинув 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
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