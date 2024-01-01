Поліція розшукала зниклого на Волині підлітка





Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.



Вчора, 6 серпня, до поліції надійшло повідомлення щодо безвісного зникнення 14-річного жителя Камінь-Каширського району.



Поліцейські організували ряд пошукових заходів та орієнтували наряди.



Хлопця розшукали на території Луцького району ківерцівські поліцейські разом з батьками. Життю та здоров'ю неповнолітнього нічого не загрожує, жертвою протиправних дій він не став.



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