Поліція розшукала зниклого на Волині підлітка

Поліція розшукала зниклого на Волині підлітка
Працівники поліції на Волині розшукали 14-річного підлітка, про зникнення якого отримали повідомлення.

Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.

Вчора, 6 серпня, до поліції надійшло повідомлення щодо безвісного зникнення 14-річного жителя Камінь-Каширського району.

Поліцейські організували ряд пошукових заходів та орієнтували наряди.

Хлопця розшукали на території Луцького району ківерцівські поліцейські разом з батьками. Життю та здоров'ю неповнолітнього нічого не загрожує, жертвою протиправних дій він не став.
Поліція розшукала зниклого на Волині підлітка

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Теги: розшук, Волинь
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