Буданов розповів, коли наступ росіян піде на спад

Кирило Буданов прогнозує, що спад наступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора-два місяці.



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Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки, розповів: "За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся".



За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".



Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.



"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", - попередив Буданов.



Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони. "Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", - сказав він.



Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року Буданов заявляв, що наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається на початку весни. "Десь на початку весни він (наступ РФ) вичерпається повністю... Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", − говорив Буданов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Головного управління розвідки Мінобронипрогнозує, що спад наступальних дій російських військ,, завершиться за півтора-два місяці.Про це пише Українська правда Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки, розповів: "За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся".За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад."Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", - попередив Буданов.Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони. "Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", - сказав він.Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року Буданов заявляв, що наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається на початку весни. "Десь на початку весни він (наступ РФ) вичерпається повністю... Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", − говорив Буданов.

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