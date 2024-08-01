Буданов розповів, коли наступ росіян піде на спад

Буданов розповів, коли наступ росіян піде на спад
Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов прогнозує, що спад наступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора-два місяці.

Про це пише Українська правда.

Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки, розповів: "За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся".

За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", - попередив Буданов.

Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони. "Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року Буданов заявляв, що наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається на початку весни. "Десь на початку весни він (наступ РФ) вичерпається повністю... Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш", − говорив Буданов.

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Теги: війна, росія
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