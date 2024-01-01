Дякуємо за подвиг: рідним загиблого 29-річного Героя з Волині вручили нагороду, яку він не встиг отримати
Сьогодні, 12:50
Сім'ї Героя капітана Андрія Федоровича Крука вручили державну нагороду - Срібний Хрест Головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського.
Про це повідомили в обласному Територіальному центрі комплектування і соцпідтримки.
Вручив нагороду начальник морально-психологічного відділу Луцького РТЦК та СП, підполковник Юрій Хом'як.
"Наказ про нагородження датований 11 травня 2024 року, однак вручити її мужньому Воїну, 29-річному захиснику не змогли. 15 травня він загинув під час виконання бойових завдань у Запорізькій області неподалік населеного пункту Роботине.
Уклін батькам Олені Олександрівні і Федору Васильовичу за виховання відважного сина, який боровся із загарбником за свою державу, за її суверенітет та територіальну цілісність. Дякуємо Герою за подвиг", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в обласному Територіальному центрі комплектування і соцпідтримки.
Вручив нагороду начальник морально-психологічного відділу Луцького РТЦК та СП, підполковник Юрій Хом'як.
"Наказ про нагородження датований 11 травня 2024 року, однак вручити її мужньому Воїну, 29-річному захиснику не змогли. 15 травня він загинув під час виконання бойових завдань у Запорізькій області неподалік населеного пункту Роботине.
Уклін батькам Олені Олександрівні і Федору Васильовичу за виховання відважного сина, який боровся із загарбником за свою державу, за її суверенітет та територіальну цілісність. Дякуємо Герою за подвиг", - йдеться в повідомленні.
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