Дякуємо за подвиг: рідним загиблого 29-річного Героя з Волині вручили нагороду, яку він не встиг отримати

Андрія Федоровича Крука вручили державну нагороду - Срібний Хрест Головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського.



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Вручив нагороду начальник морально-психологічного відділу Луцького РТЦК та СП, підполковник Юрій Хом'як.



"Наказ про нагородження датований 11 травня 2024 року, однак вручити її мужньому Воїну, 29-річному захиснику не змогли. 15 травня він загинув під час виконання бойових завдань у Запорізькій області неподалік населеного пункту Роботине.



Уклін батькам Олені Олександрівні і Федору Васильовичу за виховання відважного сина, який боровся із загарбником за свою державу, за її суверенітет та територіальну цілісність. Дякуємо Герою за подвиг", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім'ї Героя капітанавручили державну нагороду - Срібний Хрест Головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковникаПро це повідомили в обласному Територіальному центрі комплектування і соцпідтримки.Вручив нагороду начальник морально-психологічного відділу Луцького РТЦК та СП, підполковник"Наказ про нагородження датований 11 травня 2024 року, однак вручити її мужньому Воїну, 29-річному захиснику не змогли. 15 травня він загинув під час виконання бойових завдань у Запорізькій області неподалік населеного пункту Роботине.Уклін батькам Олені Олександрівні і Федору Васильовичу за виховання відважного сина, який боровся із загарбником за свою державу, за її суверенітет та територіальну цілісність. Дякуємо Герою за подвиг", - йдеться в повідомленні.

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