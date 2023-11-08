Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану

Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів — до 9 листопада.

Про це йдеться в картках законопроєктів 11433 та 11434, пише Громадське.

Раніше ці законопроєкти підтримали у Верховній Раді народні депутати. Так, це вже 12-те продовження воєнного стану і мобілізації.

Воєнний стан: про що варто пам'ятати?

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану не можна.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

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Теги: Воєнний стан, мобілізація
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